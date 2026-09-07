Irán culmina la reconstrucción de puentes dañados en Hormozgán

Según las autoridades iraníes, ya se encuentran en las últimas etapas de reconstrucción los puentes de Geryveh, Kahurestan y Manbae Ab.

Estados Unidos atacó el 17 de julio de 2025 infraestructuras civiles y vías estratégicas de comunicación con el objetivo de interrumpir las conexiones de Hormozgán con otras regiones de Irán.

Sin embargo, desde los primeros días de la agresión, ingenieros y trabajadores iraníes habilitaron vías alternativas y comenzaron simultáneamente las labores de reconstrucción de los puentes y túneles afectados.