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Irán culmina la reconstrucción de puentes dañados en Hormozgán

7 septiembre 2026 - 11:47
Código de noticia: 1862703
fuente: hispantv
Irán culmina la reconstrucción de puentes dañados en Hormozgán

Irán avanza en las últimas etapas de la reconstrucción de varios puentes, dañados por ataques estadounidenses contra la provincia sureña de Hormozgán.

Según las autoridades iraníes, ya se encuentran en las últimas etapas de reconstrucción los puentes de Geryveh, Kahurestan y Manbae Ab.

Estados Unidos atacó el 17 de julio de 2025 infraestructuras civiles y vías estratégicas de comunicación con el objetivo de interrumpir las conexiones de Hormozgán con otras regiones de Irán.

Sin embargo, desde los primeros días de la agresión, ingenieros y trabajadores iraníes habilitaron vías alternativas y comenzaron simultáneamente las labores de reconstrucción de los puentes y túneles afectados.

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