El tratado de paz del Imam Hasán (P): una decisión racional para preservar el Islam

Código de noticia: 1863039 fuente: Abna24

El acuerdo de paz del Imam Hasán (P) fue una decisión surgida de las condiciones reales de la sociedad islámica, conforme a la lógica y al interés superior, y se llevó a cabo con el acompañamiento del Imam Huséin (P). En una coyuntura en la que la victoria militar resultaba imposible para el Imam Hasán (P), la continuación de la guerra podía conducir a la aniquilación de la familia de los Ahl al-Bait (PB) y a la desaparición de las capacidades del Islam auténtico.