La responsabilidad del musulmán ante el clamor de los oprimidos

Código de noticia: 1863045 fuente: Abna24

El versículo 75 de la sura An-Nisa, con un tono de reproche, hace responsables a los creyentes ante el sufrimiento de los hombres, mujeres y niños oprimidos que se hallan bajo el dominio de los tiranos, y no considera compatible con la lógica religiosa la indiferencia ante su clamor de auxilio; asimismo, en una narración del Profeta (PB) se recoge lo siguiente: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ»; es decir: "Quien oiga a un hombre clamar pidiendo el auxilio de los musulmanes y no responda a su llamado, no es musulmán."