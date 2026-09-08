El régimen de Al Jalifa busca eliminar a los ulemas influyentes de la sociedad

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Jaafar Yahya, portavoz oficial de la Autoridad de Asuntos de los Prisioneros en Bahréin, calificó el enjuiciamiento de los ulemas por parte del régimen de Al Jalifa como parte del proceso de persecución política y social dirigido contra ellos, y afirmó que las autoridades bahreiníes no recurren a pruebas claras y concretas para demostrar que estos ulemas hayan cometido infracciones legales.

Yahya afirmó que los expedientes judiciales contra los ulemas se basan en confesiones obtenidas bajo tortura.

El portavoz de la Autoridad de Asuntos de los Prisioneros en Bahréin describió estos juicios como una farsa cuyo objetivo es encubrir el proceso de persecución dirigido contra los ulemas y la comunidad shií.

Subrayó que estas medidas judiciales no pueden otorgar legitimidad a la injusticia cometida contra los ulemas.

Yahya, al referirse a los juicios actuales y a las medidas adoptadas en 2011 contra las figuras opositoras al gobierno, señaló que la persecución de los ulemas en la etapa actual también se inscribe en el marco de un proceso continuo de presión contra los opositores y la comunidad shií.

Asimismo, hizo referencia a los intentos de vaciar el espacio social de la presencia de los ulemas y añadió: las autoridades bahreiníes buscan mantener encarcelados a aquellos ulemas que gozan de presencia social y confianza pública.

El portavoz de la Autoridad de Asuntos de los Prisioneros en Bahréin subrayó que la persecución de las personalidades religiosas influyentes y con presencia social no se limita únicamente a medidas judiciales, sino que está vinculada a un intento de redefinir y modificar la estructura social y religiosa dentro de Bahréin.