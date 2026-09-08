Pezeshkian reafirma la resistencia de Irán frente a los agresores

“La República Islámica de Irán siempre se ha opuesto a la guerra y ha considerado que evitar la provocación de conflictos es la vía para preservar los intereses del pueblo y la seguridad de la región”, ha indicado este martes el presidente iraní, Masud Pezeshkian, en una publicación en la red social X.

En este contexto, Pezeshkian ha defendido la respuesta adoptada por Teherán frente a las agresiones, destacando que hasta ahora Irán “se ha alzado valientemente en defensa propia frente a las agresiones”.

El mandatario ha dejado en claro que esta postura continuará mientras persista el actual escenario de confrontación con Washington subrayando que Irán “continuará firmemente con esta resistencia hasta que los agresores se arrepientan por completo”, y ha asegurado que la República Islámica “seguirá defendiendo los derechos de la gran nación iraní”.

La semana pasada, durante la 26.ª cumbre de líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), celebrada en Kirguistán, Pezeshkian afirmó que las negociaciones mantenidas durante unos tres meses con la mediación de Pakistán y Catar culminaron el 17 de junio de 2026 con la firma del denominado memorando de entendimiento (MdE) de Islamabad. Sin embargo, denunció que Estados Unidos cumplió durante menos de dos semanas los compromisos asumidos en el documento antes de formular nuevas exigencias y comenzar a incumplir sus propias obligaciones, una conducta que, según señaló, continúa hasta la actualidad.

El presidente iraní sostuvo que la violación de los compromisos estadounidenses recibió una respuesta de Irán, pero dejó abierta la posibilidad de una respuesta recíproca si Washington vuelve a cumplir lo establecido en el memorando. Subrayó además que, a diferencia de Estados Unidos, Irán cuenta con un historial de cumplimiento de sus compromisos y tratados internacionales y ha actuado siempre de acuerdo con los principios del derecho internacional.

Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero una guerra contra Irán, que dejó entre sus víctimas al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, además de altos mandos militares y daños en infraestructuras civiles. Teherán, por su parte, respondió con varias oleadas de misiles y drones contra Israel y objetivos estadounidenses en la región.