Aumenta la tensión de Londres con el régimen sionista; Smotrich: "¡Expulsen esta misma noche al embajador británico!"

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el Gobierno británico tiene previsto imponer sanciones contra Israel debido a las actividades de colonización de este régimen en Cisjordania.

Estas sanciones se aplicarán pese a las críticas del Gobierno de Estados Unidos y de algunos miembros del Partido Laborista, en el poder en el Reino Unido.

Estas sanciones serán debatidas este martes 8 de septiembre en la reunión del gabinete presidida por el primer ministro británico, Andy Burnham, tras lo cual el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband, emitirá una declaración ante el Parlamento.

Estas medidas no incluirán restricciones financieras contra personas o entidades jurídicas concretas, pero sí podrían contemplar la prohibición del comercio con empresas sionistas que operan en los asentamientos de Cisjordania.

El Reino Unido, junto con Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega y Francia, impuso en junio sanciones contra colonos extremistas en respuesta a "la expansión sin precedentes de los asentamientos y el aumento de la violencia de los colonos en Cisjordania".

Estas restricciones afectaron a una persona y a seis empresas.

En ese contexto, el ministro de Finanzas del régimen sionista, Bezalel Smotrich, declaró que el embajador británico debe ser expulsado "el martes" y calificó al Gobierno británico de "antisemita".

En su cuenta de X, escribió en hebreo: "El Mandato Británico en Israel ha llegado a su fin."

El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband, también declaró que las relaciones con Israel deben ser revisadas.