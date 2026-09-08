5 mil casos de amputación; una de las consecuencias de la guerra en Gaza

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el Ministerio de Salud de Palestina anunció que, a raíz de la guerra y los ataques israelíes, hasta el momento se han registrado en la región 5 mil casos de amputación, 300 casos de lesiones neurológicas y de la médula espinal, y 10 mil casos que requieren servicios de rehabilitación intensiva y de largo plazo.

El Ministerio de Salud de Gaza añadió que la guerra, que continúa en la región desde octubre de 2023, ha dejado tras de sí una catástrofe humanitaria y sanitaria sin precedentes.

Este ministerio, en referencia al fuerte incremento del número de heridos, señaló que los casos de amputación doble y las complejas cirugías para salvar extremidades han registrado un aumento considerable, y que hasta ahora se han contabilizado 5 mil casos de amputación. Asimismo, el número de casos de lesiones neurológicas y de la médula espinal ha llegado a 300.

Según este comunicado, 10 mil personas también necesitan servicios de rehabilitación intensiva y de largo plazo.

El Ministerio de Salud de Gaza también informó que los ataques directos contra los centros médicos han provocado que la mayoría de los centros especializados en rehabilitación queden fuera de servicio, dejando a miles de pacientes y heridos expuestos al riesgo de sufrir complicaciones graves y críticas.

Este ministerio consideró que la severa escasez de equipos y suministros médicos, dispositivos de asistencia y prótesis, así como las restricciones existentes para el traslado de pacientes fuera de la Franja de Gaza con el fin de recibir atención médica, se encuentran entre los principales factores que agravan esta situación.

El Ministerio de Salud de Gaza pidió a las organizaciones internacionales y a los organismos dependientes de la Organización de las Naciones Unidas que lleven a cabo una «coordinación urgente e intervención rápida» para el ingreso inmediato de los equipos y suministros médicos necesarios en el ámbito de la rehabilitación y las prótesis.

Como resultado de la guerra y los ataques israelíes en la Franja de Gaza, hasta la fecha 73 mil 470 palestinos han caído mártires y otros 174 mil 540 han resultado heridos, mientras aún permanecen numerosas víctimas bajo los escombros y en las calles.