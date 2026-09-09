La conducta académica y ejecutiva del ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí; 3.ª parte: dominio militar y de seguridad

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En las partes anteriores de este artículo se abordó el tema del «servicio a los desposeídos» en la Sira (conducta) del Ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí. En esta parte se expone su dominio sobre los temas militares y de seguridad.

La humildad y el esfuerzo por «no ser visto» son características del Ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí; de tal manera que decenas de sus actividades seminaristas, de servicio, científicas y de investigación, a lo largo de casi cuarenta años, nunca tuvieron la posibilidad de darse a conocer a nivel público en la sociedad. Si estos continuos esfuerzos por «no ser visto» se sitúan junto a actividades como las de inteligencia, seguridad y militares —que por su propia naturaleza tienen una identidad «siempre oculta y secreta»—, puede imaginarse cuánto más difícil y arduo resulta conocer esos esfuerzos.

El Ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí, a lo largo de casi treinta años, en representación del líder mártir de la Revolución Islámica, ha dirigido en numerosas ocasiones diversos temas en los ámbitos militar y de seguridad. El grado de su dominio sobre estos asuntos ha sido tal que dejó asombrados a los asesores militares más cercanos al líder mártir. A modo de ejemplo, el general de división de los Guardianes de la Revolución Yahya Rahim Safavi, excomandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y uno de los asesores militares del líder mártir, declaró años atrás sobre esta cualidad suya: «Nosotros, los comandantes militares, estábamos en una reunión y surgió un debate militar; el Hach Aqa Moytabá se levantó, expuso su opinión y escribió y borró la pizarra tres veces; allí todos los comandantes militares se inclinaron ante su punto de vista en las cuestiones militares; él domina en el sentido más pleno de la palabra los temas militares».

El resguardo y la compartimentación son de las características más importantes de los organismos de inteligencia; de tal manera que el personal de inteligencia ni siquiera es conocido por sus propios familiares o por otros colegas de otras unidades dentro de la misma organización. Esto complica enormemente la manera de exponer los problemas internos y externos de cada organismo de seguridad y de solicitar su solución, y sin duda, el encargado de resolver estas diferencias debe ser una de las personas más capaces y de mayor confianza del país. A lo largo de los últimos años, el Ayatolá Moytabá Jameneí ha sido en numerosas ocasiones, en algunos asuntos de seguridad muy particulares del país, el factor que resolvió las diferencias entre los organismos de seguridad, lo cual demuestra la confianza que dichos organismos depositan en su conocimiento, dominio y gestión de los temas de inteligencia y seguridad en el más alto nivel posible.

Sin duda, fue precisamente esta capacidad de gestión y ese elevado conocimiento en materia de seguridad del Ayatolá Seyed Moytabá Jameneí lo que llevó a que la planificación para la concreción de algunos proyectos armamentísticos del sistema, que tenían una clasificación de «totalmente secreto» y que, por ciertas razones, ni siquiera era posible encomendar su gestión a través de la oficina militar del despacho del Líder Supremo, le fuera confiada a él, para que, valiéndose de personas expertas y de capacidades técnicas y científicas que le eran plenamente conocidas a él, pero desconocidas para los demás, los llevara a la práctica.

Algunas de las personas que llevan más de cuarenta años en trato cercano con él han hablado así sobre su capacidad de gestión: «Su característica era que, cualquier tarea que se le confiara al Hach Aqa Moytabá, la seguía con seriedad hasta alcanzar su resultado final; nunca abandonaba el trabajo a mitad de camino y no era propenso a la negligencia».

En las próximas partes de este artículo se examinará la conducta social y ejecutiva del Ayatolá Seyed Moytabá Jameneí en el tema del frente de la Resistencia y los movimientos yihadistas.

Fuentes:

Palabras del Hoyatoleslam Dr. Abdolá Keivaní, representante del pueblo de Chaharmahal y Bajtiarí en la Asamblea de Expertos del Liderazgo.

Conversación con el Dr. Mehdi Meshki, miembro del cuerpo académico del Instituto Imam Jomeiní (que en paz descanse).

Seyed Alí Asgar Hoseiní / Agencia de Noticias ABNA