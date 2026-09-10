La conducta académica y ejecutiva del ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí; 4.ª parte: la gestión estratégica del Frente de la Resistencia

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): en las partes anteriores de este texto se abordaron los temas del «servicio a los desposeídos» y del «dominio sobre los asuntos de seguridad y militares» dentro de la sira (conducta) y el proceder del ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí; en este texto se presenta su experiencia de gestión en el Frente de la Resistencia a lo largo de las últimas décadas.

La creación, expansión, desarrollo y el esfuerzo por dotar de influencia al Frente de la Resistencia en sus distintas dimensiones regionales e internacionales a lo largo de los últimos años es un tema que no necesita mayor explicación; en este contexto, el papel del «ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí» en la gestión y el desarrollo estratégico del Frente de la Resistencia es uno de los aspectos no revelados.

Este papel es de tal magnitud que algunos activistas del Frente de la Resistencia y de los movimientos islámicos dicen al respecto: «En Irán nadie sabe qué hace el señor Moytabá, pero los muchachos de Hezbolá y de los movimientos islámicos conocen muy bien al señor Moytabá».

La celebración de numerosas reuniones, de varias horas de duración, con el mártir Sayed Hasán Nasralá y el general mártir Hach Qasem Soleimani, así como su participación en algunas de esas reuniones en representación del Líder mártir de la Revolución Islámica, es una muestra de su dominio sobre los asuntos estratégicos y del mando en la cuestión del Frente de la Resistencia.

Una de estas políticas estratégicas que, bajo la dirección del ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí, se ejecutó en Hezbolá del Líbano fue la designación de sucesores para los distintos niveles jerárquicos, de modo que, en caso del martirio de un comandante, las estructuras ejecutivas, de mando y operativas pudieran continuar su actividad en cualquier nivel. Fue precisamente gracias a esta planificación que, en la actualidad, los combatientes de Hezbolá del Líbano consideran al Sheij Naim Qassem como el «regalo y presente» del ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí a Hezbolá, y los activistas del Frente de la Resistencia consideran, de cierto modo, que el Sheij Naim Qassem es «discípulo» del ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí.

Las reuniones del ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí se cuentan entre las más ordenadas en cuanto a puntualidad de inicio y de término en un horario determinado, y así lo atestiguan todas las personas que, a lo largo de las últimas décadas, tuvieron la experiencia de participar en encuentros con él. Sin embargo, sus reuniones con el Sheij Naim Qassem fueron de las pocas que, en repetidas ocasiones, se celebraron sin límite de tiempo, lo cual demuestra su dedicación al tema de la Resistencia. Reuniones que se celebraron en numerosas ocasiones a lo largo de los 16 meses transcurridos entre el nombramiento del Sheij Naim Qassem y la elección del ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí para el liderazgo de la República Islámica de Irán.

Uno de sus discípulos, cuando expresó su alegría por la desaparición de Daesh en Siria y consideró esto como una señal de la estabilidad del gobierno en ese país, escuchó de él una frase que revelaba la fragilidad de esa estabilidad: «Siria es como cerillas apiladas unas sobre otras», una afirmación cuya verdad quedó de manifiesto siete años después, con la caída del gobierno en ese país.

Esta gestión estratégica en las actividades yihadistas no se limitaba únicamente al Líbano, Palestina, Siria o Yemen, sino que algunos activistas del Frente de la Resistencia en Azerbaiyán afirman: «Nosotros, como Movimiento Islámico de Azerbaiyán, le escribíamos nuestras cartas e informes; los responsables correspondientes también acudían ante él en este asunto y él tomaba las decisiones. Algunos otros grupos de los movimientos islámicos también estaban bajo la supervisión del señor Moytabá».

En las próximas partes de este texto se examinarán otras dimensiones de la sira (conducta) científica y ejecutiva del ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí.

Fuentes:

Conversación con el Hoyatoleslam Seyed Amir Hosein Alaví Gorgani, nieto del Gran Ayatolá Alaví Gorgani y discípulo del ayatolá Moytabá Jameneí.

Conversación con el señor Iskandar Huseinov, director de la Fundación Nur en la República de Azerbaiyán.

Seyed Ali Asgar Hoseiní / Agencia de Noticias ABNA