Martirio de dos niñas palestinas y sus padres en Gaza

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):el ataque aéreo israelí contra la zona de Beit Lahia, en la Franja de Gaza, provocó el martirio de todos los miembros de una familia palestina.

Según informó RT (Rusia Today), dos niñas palestinas, junto con sus padres, alcanzaron el martirio en el ataque israelí de la madrugada de hoy contra la zona de Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza.

Los miembros de esta familia vivían en dos habitaciones que habían reparado dentro de un edificio que previamente había sido blanco de un ataque israelí, y todos ellos alcanzaron el martirio en el ataque de hoy. Está previsto que su cortejo fúnebre se celebre en el campo de refugiados de Yabalia.

En un hecho aparte, en un ataque de artillería del ejército israelí contra el campo de refugiados de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, tres personas, entre ellas dos niños, resultaron heridas. Asimismo, embarcaciones militares israelíes dispararon contra las zonas costeras del sur de Gaza.

Entretanto, la atención a los pacientes y heridos en algunas secciones del Hospital Al-Ahli (Al-Ma'madani) se vio interrumpida debido a la avería del generador principal del centro. Problemas técnicos, junto con la falta de combustible y de piezas de repuesto, provocaron la paralización del funcionamiento de este generador.