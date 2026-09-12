La Fundación Shií de Estados Unidos pide a la ONU que investigue la situación de los ulemas detenidos en Afganistán

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): la Fundación Shií de Estados Unidos, mediante la publicación de un comunicado, expresó su profunda preocupación por la intensificación de las medidas represivas de los talibanes contra destacadas instituciones religiosas, educativas y mediáticas de los shiíes en Kabul, así como por la detención de varios ulemas y personalidades shiíes, y exigió el esclarecimiento inmediato de la situación de los detenidos y su liberación.

La Fundación recordó que el seminario «Khatam al-Nabiyín», en Kabul, fue fundado en 2007 por el difunto marja shií de Afganistán, el Ayatolá Sheij Mohammad Asef Mohseni, y que engloba el seminario religioso, la Universidad Khatam al-Nabiyín y la cadena televisiva Tamadon. La Fundación rechazó la afirmación de los talibanes de que los terrenos del complejo son propiedad estatal, y agregó que los responsables del seminario poseen títulos de propiedad legales y privados, y que el caso se encuentra bajo examen en los tribunales judiciales.

Cabe señalar que, la semana pasada, las fuerzas talibanas cercaron el complejo del seminario y obligaron a sus responsables, profesores y estudiantes a evacuar el edificio. Durante esta operación fueron detenidos 28 docentes y estudiantes, de los cuales, según el Hoyatoleslam Mohammad Jawad Mohseni, director de este complejo, y pese a la liberación de algunos, 24 personas continúan detenidas.

Detención de personalidades shiíes y cerco al Consejo Supremo de los Shiíes

En otro apartado del comunicado se señala que, paralelamente a la toma del seminario, las fuerzas talibanas atacaron una reunión de representantes y personalidades shiíes y hazaras que se habían congregado para dialogar y resolver el asunto, y detuvieron a varias figuras destacadas, entre ellas Sayyed Sufi Gardezi, Sayyed Hasan Sharif Balkhabi y Hossein Sangardoost. Asimismo, el 8 de septiembre, las fuerzas talibanas cercaron también el edificio de la sede del Consejo Supremo de los Shiíes de Afganistán.

Profunda preocupación por la desaparición del Sheij Mohammad Hasan Mohseni

La Fundación Shií de Estados Unidos, al expresar su profunda preocupación por la detención del Sheij Mohammad Hasan Mohseni, hijo mayor y sucesor del Ayatolá Asef Mohseni, informó que fue detenido cerca de su domicilio en Kabul por las fuerzas talibanas y trasladado a un lugar desconocido. La Fundación subrayó que no se dispone de ninguna información sobre su estado de salud ni sobre el motivo de su detención, y que las autoridades talibanas son directamente responsables de preservar su vida y su salud.

Demandas de la Fundación Shií de Estados Unidos a los organismos internacionales

Al final de su comunicado, la Fundación Shií de Estados Unidos precisó que estos acontecimientos van más allá de una disputa de propiedad y reflejan un esfuerzo organizado para restringir las libertades religiosas y ejercer presión sobre la comunidad shií de Afganistán. La Fundación pidió al Gobierno de Estados Unidos, a la Organización de las Naciones Unidas y a los organismos internacionales de derechos humanos que tomen de manera urgente las siguientes medidas: