Gran Bretaña extiende la prohibición comercial contra los asentamientos sionistas hasta el Golán y Jerusalén Oriental

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el periódico «Middle East Eye», citando a fuentes gubernamentales británicas, informó que Londres tiene la intención de ampliar el alcance de la prohibición de comerciar con los asentamientos sionistas y que, además de los asentamientos ubicados en los territorios palestinos ocupados, prohibirá también el comercio con los asentamientos sionistas en Jerusalén Oriental y en los Altos del Golán sirio.

Según este informe, la nueva decisión del Gobierno británico se ha adoptado tras el aumento de las presiones y las peticiones de grupos y campañas partidarias de Palestina.

Esta medida se aplicará durante un período de seis a nueve meses e impondrá nuevas restricciones comerciales contra los asentamientos sionistas.

Esta decisión se anuncia pocos días después de que 12 países, entre ellos Gran Bretaña, Francia, España y Canadá, informaran en una declaración conjunta sobre la prohibición del comercio con los asentamientos sionistas construidos en los territorios palestinos ocupados; una medida que refleja el aumento de las presiones políticas y económicas de Occidente sobre el régimen sionista a raíz de la continuación de la política de construcción de asentamientos.

El régimen sionista mantiene ocupada Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, desde 1967, y la comunidad internacional considera ilegales, conforme al derecho internacional, los asentamientos de este régimen en los territorios palestinos ocupados.

No obstante, Tel Aviv ha continuado durante las últimas décadas ampliando la construcción de asentamientos en estas zonas.

Al mismo tiempo que continúan la guerra y los crímenes del régimen sionista en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, los ataques de este régimen contra los palestinos en Cisjordania también se han intensificado, y la violencia de los colonos sionistas contra los palestinos ha aumentado.

Los informes sobre la ampliación de la prohibición comercial británica se publican, asimismo, en un momento en que la construcción de asentamientos sionistas en el Golán sirio continúa; una región que se encuentra bajo la ocupación del régimen sionista desde 1967 y cuya anexión por parte de Tel Aviv, contraria a la posición de la comunidad internacional, no ha sido reconocida.

En este sentido, la ampliación del alcance de la prohibición comercial desde los territorios palestinos ocupados hasta Jerusalén Oriental y el Golán podría constituir una señal del aumento de las presiones económicas y diplomáticas sobre la política de construcción de asentamientos del régimen sionista; especialmente en un contexto en el que la guerra de Gaza y los acontecimientos en Cisjordania han incrementado las críticas internacionales contra las políticas de Tel Aviv.