La conducta académica y ejecutiva del ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí; 5.ª parte: su dominio de los conocimientos contemporáneos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): en las partes anteriores de este escrito se abordaron los temas del «servicio a los desposeídos», el «dominio de los asuntos de seguridad y militares» y la «gestión estratégica del Frente de la Resistencia» dentro de la Sira (conducta) y el proceder del Ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí; en este escrito se expone su dominio de los conocimientos contemporáneos.

Como ejemplo de este dominio, cabe mencionar su conocimiento sobre temas de startups, empresas basadas en el conocimiento y tecnológicas, el sistema de salud y la población, cuestiones relacionadas con la vivienda y el urbanismo centradas en las ciudades productivas equipadas con tecnología e Internet de las Cosas, temas económicos centrados en la economía digital como las criptomonedas, los estudios sobre Occidente (Gharbshenasi) y otros temas; entre ellos, su enfoque particular hacia estos nuevos conocimientos, organizado bajo la mirada de la «construcción de civilización» y el fiqh de la civilización, es también uno de los aspectos destacables de su conducta científica.

El nivel de conocimiento en estas ciencias es tal que algunas personas cercanas a él han declarado al respecto: «Él posee información precisa sobre estos temas, su conocimiento se encuentra en la propia frontera del saber». Su atención a estas ciencias es de tal magnitud que algunos especialistas del país han descrito su etapa de liderazgo como el preludio del surgimiento de un «nuevo Sheij Bahaí», y han afirmado: «Se espera que, mediante los debates tecnológicos en el país, pueda dar forma a esta era con una nueva organización».

Algunas personas cercanas a él, refiriéndose también a su dominio sobre diversos temas, han calificado de «asombroso» su conocimiento sobre la agricultura y las capacidades del país en esta materia, con todos sus detalles, incluidos los distintos tipos de semillas de trigo y el rendimiento de cosecha de cada una, la diversidad del manejo de cuencas hidrográficas en las diferentes regiones del país y las cuestiones relacionadas con el agua, entre otros temas; de igual manera, su conocimiento sobre la industria del petróleo, el gas y la petroquímica es también uno de los ámbitos en los que posee un amplio dominio.

Otra de sus características en este ámbito, dado que él no ocupaba ningún cargo oficial en el país, era establecer vínculos entre los grupos de talentos de diferentes disciplinas innovadoras y tecnológicas con los altos directivos activos en distintos sectores, a fin de que sus ideas y proyectos pudieran materializarse cuanto antes y resolver algún problema dentro del sistema islámico. Uno de los colaboradores en las actividades de talentos, al describir esta característica suya, afirma: «Por ejemplo, ponía en contacto a tal director de la Fundación Económica Kowsar, que realiza labores de producción de alimentos, con tal profesor universitario que había llevado a cabo una investigación en el campo de las semillas sobre la optimización y el aumento de la velocidad de germinación».

Asimismo, a lo largo de unos 15 años de Dars-e jarej (curso superior) de fiqh y usul, formó a un grupo de estudiantes que, además de familiarizarse con el método de la deducción jurisprudencial, adquirieran la capacidad de resolver problemas en diversas ciencias contemporáneas con una mirada científica y civilizatoria; de tal manera que, en las escuelas religiosas bajo su dirección, se crearon grupos especializados en temas diversos como el fiqh económico, y sus alumnos, en el ámbito de las diferentes ciencias contemporáneas como el fiqh económico o el fiqh de seguridad, están obligados a presentar artículos especializados.

El eje central de su enfoque en todas las ciencias es la «mirada civilizatoria», de tal manera que algunos jurisconsultos miembros de la Asamblea de Expertos han declarado sobre esta característica suya: «Lo considero, desde la dimensión civilizatoria, muy distinto de los demás sabios y jurisconsultos». Asimismo, algunos profesores universitarios, refiriéndose a su visión civilizatoria sobre el tema de la vivienda, afirman: «En el tema de la vivienda, él sin duda contaba con un indicador y unos lineamientos que incluían también criterios de conveniencia civilizatoria y cultural; por ello, cuando nosotros decíamos algo o presentábamos un modelo, él estaba atento a dónde se ajustaba y dónde se producía una desviación».

En las próximas partes de este escrito se examinarán otras dimensiones de la conducta científica y ejecutiva del Ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí.

Fuentes:

Entrevista con el Hoyatoleslam Mohammad Hayi Abolqasem Dolabi, miembro de la Asamblea de Expertos del Liderazgo.

Entrevista con Farid al-Din Haddad Adel, hermano de la esposa del Ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí.

Entrevista con el ingeniero Seyed Amir Hossein Kamali, miembro del consejo fundador del Centro de Estudios Estratégicos de la Ciudad Islámica Viva.

Seyed Ali Asghar Hosseini / Agencia de Noticias ABNA.