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La manifestación de la clemencia de los profetas en el comportamiento de Abraham (P)

13 septiembre 2026 - 17:24
Código de noticia: 1865066
fuente: Abna24
La manifestación de la clemencia de los profetas en el comportamiento de Abraham (P)

Los versículos 46 y 47 de la sura Maryam trazan una expresión excepcional de la ética de los profetas en el ámbito de la invitación a la fe: Abraham (P), ante la amenaza de ser lapidado por parte de su tío, responde no con confrontación ni disputa, sino con un saludo, buenos deseos y la promesa de pedir perdón, mostrando así la superioridad de la lógica de la misericordia y la guía frente a la violencia y el fanatismo.

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