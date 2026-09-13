La manifestación de la clemencia de los profetas en el comportamiento de Abraham (P)

Código de noticia: 1865066 fuente: Abna24

Los versículos 46 y 47 de la sura Maryam trazan una expresión excepcional de la ética de los profetas en el ámbito de la invitación a la fe: Abraham (P), ante la amenaza de ser lapidado por parte de su tío, responde no con confrontación ni disputa, sino con un saludo, buenos deseos y la promesa de pedir perdón, mostrando así la superioridad de la lógica de la misericordia y la guía frente a la violencia y el fanatismo.