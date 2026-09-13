Irán resalta que acuerdo con Omán no significa reapertura de Ormuz

Irán informó el viernes de que este lunes se celebrará en Omán una reunión entre Irán y los países del Golfo Pérsico para abordar las rutas de navegación comercial a través del estrecho de Ormuz.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, señaló que la reunión analizará el resultado de las negociaciones entre Teherán y Mascate sobre el establecimiento de rutas seguras para el transporte marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz.

Baqai dio a conocer que Irán y Omán han alcanzado un entendimiento sobre rutas marítimas temporales en esta vía navegable.

A su vez, el canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, ha declarado este domingo en una entrevista con Al-Araby Al-Jadeed, que la agenda de la reunión del lunes en Omán contempla abordar una nueva ruta marítima en el estrecho de Ormuz.

Araqchi ha señalado que Irán proporcionará a los países participantes los detalles del acuerdo alcanzado con Omán, así como los mapas relacionados con la nueva ruta.

El jefe de la Diplomacia iraní también ha subrayado que el acuerdo con el Sultanato de Omán no significa en ningún caso la reapertura del estrecho de Ormuz.

Asimismo, ha indicado que la condición de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz es que Estados Unidos vuelva a cumplir sus compromisos en virtud del Memorando de Entendimiento de Islamabad.

Araqchi ha resaltado también que Irán considera que la responsabilidad de garantizar la seguridad y la estabilidad de la región recae exclusivamente en los países de la región.

“Esperamos que estas conversaciones sienten las bases para futuras consultas sobre cuestiones de interés para los países de la región”, ha manifestado.

Irán y Omán llevan casi tres meses negociando acuerdos para garantizar una navegación segura a través de esta estratégica vía marítima. El 25 de agosto, ambos países anunciaron conversaciones sobre un marco gradual que inicialmente establecería un corredor marítimo conjunto y temporal, acompañado de un proyecto conjunto de desminado.

El estrecho de Ormuz es un importante cuello de botella energético mundial, por el que transita aproximadamente una quinta parte de la demanda mundial de petróleo. Irán ha mantenido restricciones reforzadas a la navegación desde el inicio de la agresión militar estadounidense-israelí contra el país, el 28 de febrero, por motivos de seguridad y la necesidad de proteger su soberanía.