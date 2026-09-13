Este sábado, citando al diario británico The Telegraph, Estados Unidos venderá por primera vez helicópteros militares “Black Hawk” a Buenos Aires, en medio de las tensiones entre el Reino Unido y Argentina por las islas Malvinas.

La firma de este acuerdo de 140 millones de dólares entre Estados Unidos y Argentina se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que no defendería a Londres en caso de un ataque contra las Malvinas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció al respecto que, en virtud de este acuerdo, Buenos Aires recibirá cuatro helicópteros Black Hawk, equipos que, según el propio Departamento, reforzarán la capacidad de Argentina para “hacer frente a las amenazas actuales y futuras”.

The Telegraph señaló la semana pasada, en un informe de análisis, que la oposición de Estados Unidos a la reivindicación de soberanía del Reino Unido sobre estas islas podría tener como objetivo alentar al Gobierno de Andy Burnham a aumentar el gasto en defensa.