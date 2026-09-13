La ciudad de Al-Mokha, en el camino de la recuperación y el retorno a la normalidad

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): la ciudad de Al-Mokha, en la provincia de Taiz, en Yemen, está regresando gradualmente a condiciones normales y reanudando sus actividades cotidianas, y los signos de vida vuelven a apreciarse en sus calles y barrios.

La cadena Al-Masirah informó que, tras el restablecimiento de la seguridad en esta ciudad y su depuración de elementos afines a Arabia Saudita, la situación en Al-Mokha está cambiando; una transformación que, según esta cadena, se ha producido tras años de presión e inestabilidad y de la imposición de duras condiciones de seguridad y militares sobre la población.

Según este informe, en el centro de la ciudad ha vuelto a aumentar el tránsito en las calles principales, y los habitantes de Al-Mokha han expresado su satisfacción por el retorno de la seguridad y la estabilidad, la reapertura de las rutas y la reanudación de las actividades de diversos centros. Los ciudadanos afirman que la salida de las fuerzas militares afines a Arabia Saudita de las zonas residenciales ha devuelto a la población parte de la vida normal que se había visto interrumpida durante el período anterior.

Varios habitantes de Al-Mokha declararon a la cadena Al-Masirah que el retorno del tránsito en las rutas urbanas puede contribuir al auge de las actividades comerciales y facilitar el traslado de mercancías y la circulación de los ciudadanos. Según ellos, las condiciones de seguridad y militares impuestas por Tareq Saleh generaron amplias restricciones al tránsito y afectaron directamente las actividades económicas y la vida cotidiana de la población.

Uno de los ciudadanos declaró que la situación está regresando a un estado normal y que, con la reapertura de las rutas y la reanudación de las actividades comerciales, la población cuenta ahora con mayores posibilidades para llevar a cabo sus asuntos y actividades diarias. Agregó que los habitantes de Al-Mokha atravesaron, durante el período anterior, condiciones difíciles en distintos ámbitos de su vida.

Según lo publicado por Al-Masirah, las declaraciones de los residentes también ofrecen una imagen de los problemas que, según ellos, resultaron de la presencia de fuerzas afines a Arabia Saudita. Los habitantes de Al-Mokha manifestaron que el emplazamiento de campamentos y equipos militares en los alrededores de la ciudad y de las zonas residenciales afectó su vida y generó miedo y preocupación, además de haber causado daños a viviendas, bienes y centros públicos y privados.

La cadena añadió que la ciudad de Al-Mokha, actualmente bajo control de las fuerzas armadas de Yemen y del gobierno de Saná, está siendo testigo de medidas orientadas a normalizar la situación y consolidar la estabilidad, un proceso que ha sido recibido con beneplácito por parte de la población. Los comercios han reanudado su actividad y los ciudadanos han retomado sus actividades cotidianas, mientras la ciudad recupera gradualmente su rostro habitual.

Los habitantes de Al-Mokha han subrayado que la prioridad en la etapa actual es consolidar la seguridad, reabrir las rutas, proteger a la población y sus bienes, y restablecer el ciclo del trabajo y la producción; medidas que podrían sentar las bases para que la ciudad ingrese en una nueva etapa, supere las secuelas de los últimos años y recupere su importante posición en el ámbito económico y social.