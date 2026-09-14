Detenidos palestinos denuncian negligencia médica en prisión israelí

La Comisión de Asuntos de Detenidos y Exdetenidos informó el domingo de que los testimonios recopilados de los detenidos en la prisión israelí de Gannot reflejan un deterioro de las condiciones de vida, que incluye escasez de alimentos, ropa y artículos básicos, además de registros frecuentes y negligencia médica.

Uno de los detenidos, Osama Fathalá al-Shani, afirmó que ha perdido 35 kilogramos desde su detención en 2024, algo que atribuyó a la insuficiencia de alimentos.

Al-Shani, quien previamente fue sometido a una operación por una hernia discal, también informó de fuertes dolores de espalda y señaló que las autoridades penitenciarias se han negado a proporcionarle analgésicos, según la comisión.

Asimismo, describió que los registros se realizan casi a diario y denunció la falta de artículos personales básicos, al señalar que solo dispone de dos mudas de ropa y que los detenidos afrontan especiales dificultades para conseguir ropa interior.

Otro detenido, Qassam Abdul Karim Shibli, afirmó que las unidades penitenciarias llevaron a cabo redadas en las habitaciones de los presos a principios de este mes.

Según su testimonio, durante una de esas operaciones los detenidos fueron sometidos a agresiones físicas, que dejaron a dos palestinos heridos. También denunció el uso de balas de goma y gases durante la redada.

Fadi Ahmed Abu al-Rub, detenido desde 2026, declaró ante la comisión que los presos afrontan registros reiterados, redadas, insultos y lo que describió como una privación deliberada de alimentos. Afirmó que ha perdido 15 kilogramos durante su encarcelamiento.

La comisión también destacó casos de detenidos con problemas de salud preexistentes.

Ashraf Muhammad al-Zaqari, quien anteriormente sufrió heridas de bala en ambas rodillas, afirmó que continúa padeciendo dolores y problemas auditivos, pero que no ha recibido un tratamiento médico adecuado, según la comisión.

Otro detenido, Ahmed Mustafa Bleidi, fue diagnosticado con sarna y, según se informó, no ha recibido medicamentos ni tratamiento tópico para esa afección.

La comisión palestina señaló que estos testimonios forman parte de su documentación más amplia sobre las condiciones que enfrentan los detenidos palestinos en las cárceles israelíes, incluidas la escasez de alimentos, los malos tratos y el acceso insuficiente a la atención médica.

Según informes, miles de palestinos permanecen recluidos en cárceles israelíes. Organizaciones de derechos humanos sostienen que Israel viola los derechos y libertades reconocidos a los prisioneros por la Convención de Ginebra.

Las autoridades penitenciarias del régimen israelí mantienen a los presos palestinos en condiciones deplorables, sin cumplir con los estándares adecuados de higiene. Los reclusos palestinos también han sido sometidos a torturas sistemáticas, acoso y represión.

Según el Centro de Estudios de Detenidos Palestinos, alrededor del 60 % de los presos palestinos recluidos en cárceles israelíes padecen enfermedades crónicas; varios de ellos han muerto durante su detención o después de ser liberados debido a la gravedad de sus casos.