Vania Ghisolfi: “No perdemos nuestra esencia una vez que cambiamos de religión”

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La experiencia de más de dos décadas como musulmana llevó a Vania Ghisolfi a presenciar cambios significativos en la manera en que el Islam es conocido y comprendido por la sociedad brasileña.

Cuando se convirtió, hace más de 20 años, todavía era común que una mujer que usaba hiyab en las calles de São Paulo fuera identificada de inmediato como extranjera.

“El cambio es inmenso, hace 20 años a toda mujer que usaba hiyab en São Paulo la llamaban libanesa.”

Hoy, según Vania, la sociedad brasileña tiene una comprensión mayor de que el Islam no pertenece a una única nacionalidad o grupo étnico.

“Hoy el pueblo brasileño sabe que cualquier persona, sin importar su raza, color o país, puede convertirse en musulmán.”

Para ella, internet ha desempeñado un papel importante en este proceso, al ampliar el acceso a la información y a los contenidos en portugués.

“Internet tiene un papel enorme en este cambio. La información no se detiene.”

Al mismo tiempo, Vania considera que todavía existe una gran carencia en la producción de trabajos dirigidos específicamente a los brasileños.

“Sin embargo, todavía hay muy poco trabajo dirigido a los brasileños.”

Ella reconoce que el camino es largo, pero percibe un interés creciente.

“El camino es largo, pero con la ayuda de Dios, el pueblo brasileño busca cada vez más el Islam.”

Según su evaluación, los acontecimientos internacionales también contribuyeron a aumentar el interés de una parte de la sociedad brasileña por cuestiones relacionadas con el mundo islámico y Oriente Medio.

“La causa palestina abrió mucho espacio para esta demanda, nada es en vano.”

Cómo presentar el Islam a los brasileños

Para Vania, el trabajo de presentación del Islam debe partir de las características de la propia sociedad brasileña.

“El pueblo brasileño es un pueblo con una fe inmensa. Me siento muy orgullosa de eso.”

Ante este perfil, ella considera que una de las primeras cuestiones que deben presentarse es la unicidad de Dios.

“Primero les explicaría la unicidad de Dios a mis compatriotas. Y les mostraría cómo seguir los caminos de los Ahl al-Bayt (PB).”

Ella también cree que los propios brasileños que encontraron el Islam pueden desempeñar un papel importante en este proceso.

Para Vania, conocer historias reales de personas que pasaron por una transformación religiosa puede acercar al público brasileño al Islam.

“Sin duda, ver a alguien que cambió por completo para agradar y servir a Dios sería un excelente ejemplo a seguir.”

Pero hay otro aspecto que considera fundamental: mostrar que la conversión no significa abandonar la propia identidad cultural.

“Y lo más importante, mostrar que no perdemos nuestra esencia una vez que cambiamos de religión.”

Todavía hay mucho espacio para actividades en Brasil

Según la evaluación de Vania, el mayor acceso a la información creó nuevas oportunidades para actividades culturales, educativas y religiosas dirigidas al público brasileño.

“Pienso que, una vez que el pueblo brasileño tiene más acceso a la información, el campo está más abierto.”

Al mismo tiempo, ella subraya nuevamente la necesidad de ampliar el trabajo dirigido específicamente a los brasileños.

Para ella, este proceso puede incluir producción de contenido, traducción, actividades educativas e iniciativas culturales.

El papel de las mujeres brasileñas musulmanas

Vania considera que las propias mujeres brasileñas musulmanas ocupan una posición importante en este proceso.

Para ella, vivir como musulmana en Brasil ya constituye una forma de presentar la religión a la sociedad.

“Solo el hecho de ser musulmana y vivir en Brasil ya es un gran trabajo.”

Además, las mujeres pueden colaborar directamente en la difusión de iniciativas y en la producción de contenido.

“Tal vez ayudando en la difusión de los trabajos que se desarrollarán, traducciones, etcétera.”

Educación y desafíos de las nuevas generaciones

Como pedagoga y madre, Vania también llama la atención sobre los desafíos que enfrentan las familias en la educación de los niños y los jóvenes.

Según su evaluación, los padres deben mantener un diálogo abierto con sus hijos y ayudarlos a comprender las ideas y valores que encuentran en la sociedad.

Ella considera que existe una disputa de narrativas en torno a la formación de los jóvenes y sostiene que los padres musulmanes no deben dejar a sus hijos sin orientación.

“La lucha es explícita.”

Para Vania, es necesario conversar abiertamente con los jóvenes y ofrecerles una comprensión crítica de las ideas que reciben.

“Nosotros, los padres musulmanes, tenemos que tener un diálogo más que abierto con nuestros hijos.”

Consultada sobre un posible proyecto educativo para niños y jóvenes brasileños, ella destaca especialmente a aquellos que enfrentan situaciones de abandono y falta de apoyo familiar.

“En mi opinión, sea cual sea el proyecto, el joven y el niño siempre necesitan apoyo.”

Entre las posibilidades, ella menciona iniciativas relacionadas con orfanatos y con niños y adolescentes abandonados por sus familias.

“Mostrar que sin un camino nadie llega a ningún lugar.”

Un consejo para quienes buscan respuestas

Para una joven brasileña que esté buscando respuestas espirituales y tratando de comprender mejor el sentido de la vida, Vania ofrece un mensaje basado en la perseverancia.

“Le diría que no desista, la trayectoria es ardua, pero Dios honra al final.”

Ella también recomienda que estas personas busquen apoyo en otros musulmanes.

“Diría también que se apoyen en otros musulmanes, todos están dispuestos a ayudar, y que tengan mucha paciencia.”

Esta recomendación está directamente relacionada con la propia experiencia de Vania, quien considera su trayectoria como un largo camino de aprendizaje.

Lo que aprendió viviendo entre diferentes pueblos

Después de vivir en Brasil, en Turquía y actualmente en Irán, Vania afirma haber aprendido mucho de las personas que encontró a lo largo del camino.

Ella conoció a personas que se convirtieron en ejemplos positivos y a otras cuya conducta le enseñó aquello que no debía seguir.

“Vi personas que tomé como ejemplo y decidí ser como ellas, y al mismo tiempo encontré personas que me enseñaron lo que realmente es el mal.”

Para ella, incluso las experiencias negativas pueden generar aprendizaje.

“En eso hay una gran lección.”

Su actitud frente a estas experiencias es tratar de mejorar su propio carácter y su propia religión.

“Trato de mirar las facilidades que tengo, de mejorar mi carácter y mi religión.”

Lo que le diría a la joven Vania de 2001

Si pudiera volver al año 2001, cuando tenía apenas 17 años y entró por primera vez en la Mezquita Muhammad Rasul Allah, Vania no le diría a aquella joven que debería haber tomado decisiones diferentes, sino que debería haber aprendido antes el valor de la paciencia.

“Cometí varios errores por no haber tenido paciencia.”

En aquella época, creía que podía resolver cualquier situación siempre que estuviera preparada.

“Siempre pensé que podría resolverlo todo si estaba preparada.”

La experiencia, sin embargo, le enseñó otra cosa: confiar en el tiempo y en la voluntad de Dios.

“Pero a lo largo de este camino comprendí que existe un destino que Dios ya preparó mucho antes de que naciéramos.”

Y resume lo aprendido:

“Aprendí a esperar en Dios y a aceptar lo que Él tiene para mí.”

“Encontré en el Islam el código de vida que necesitaba”

Al final de la entrevista, Vania es invitada a mirar toda su trayectoria: la joven brasileña que buscaba respuestas, la conversión a los 17 años, el matrimonio, la maternidad, los años vividos en Turquía y su vida actual en Mashhad.

Su respuesta está marcada por la gratitud.

“Sin duda, soy inmensamente bendecida.”

Ella compara a la mujer que es hoy con aquella joven que tomaba un autobús abarrotado, llegaba tarde al trabajo y cargaba con dudas y desilusiones.

“Hay una enorme diferencia entre aquella niña que tomaba el autobús abarrotado y siempre llegaba tarde al trabajo, llena de dudas y desilusiones, y la sierva que visita al Imam (P) siete días a la semana.”

Pero la trayectoria también estuvo marcada por experiencias extremadamente difíciles.

Vania relata haber enfrentado separaciones, enfermedades, traiciones y decepciones. Entre las experiencias más dolorosas, menciona la pérdida de cuatro hijos.

También cuenta que, el año pasado, pasó 23 días en una UCI y estuvo cerca de la muerte.

“La vida me mostró separaciones, enfermedades, traiciones, decepciones; perdí a 4 hijos, pasé 23 días en la UCI el año pasado y casi muero.”

Ante tantas experiencias, Vania afirma que no sabe cómo habría logrado superarlo todo sin la base religiosa que buscaba desde muy joven.

“Nunca habría podido superarlo si no hubiera tenido esa base religiosa que busqué desde siempre.”

La respuesta final de su trayectoria, por lo tanto, no está solo en la conversión religiosa, sino en la manera en que pasó a comprender su propia existencia.

“Le agradezco a Dios por todo.”

Para Vania, el Islam le ofreció aquello que buscaba desde la juventud: una estructura para comprender la vida, las dificultades, el sufrimiento y su propio destino.

“Encontré en el Islam el código de vida que necesitaba.”

Hoy, ella afirma comprender mejor por qué vino a esta vida, por qué pasó y sigue pasando por determinadas experiencias, y cuál es su destino después de la muerte.

“Hoy sé por qué vine a esta vida, entiendo por qué pasé y paso por tantas cosas, y lo mejor, sé adónde iré cuando muera.”

Y cierra su trayectoria con una frase que resume el sentido de toda la entrevista:

“Aprendí el valor de la vida.”