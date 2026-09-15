La conducta académica y ejecutiva del ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí; 6.ª parte: Innovaciones en el usul y el fiqh

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En las entregas anteriores de este texto se abordaron los temas del «servicio a los desposeídos», el «dominio de las cuestiones de seguridad y militares», la «gestión estratégica del Frente de la Resistencia» y el «dominio de los conocimientos contemporáneos» dentro de la Sira (conducta) y el comportamiento del ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí. En esta entrega se examina su dominio de los conocimientos del seminario religioso (Hawza), con una mirada a las innovaciones en materia de jurisprudencia (fiqh) y con énfasis en la preservación de la tradición del seminario, dentro de su conducta científica.

El ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí cuenta con más de treinta y tres años de docencia en los seminarios religiosos (Hawza) de Teherán y Qom, de los cuales alrededor de quince años los ha dedicado a impartir el curso superior (Dars-e Jarej) de fiqh y usul, considerado el nivel educativo más alto de los seminarios religiosos. En el año 2024 (1403 del calendario iraní), el número de asistentes a este curso superó los mil quinientos, muchos de los cuales eran destacados profesores del seminario. Un dato interesante es que, entre los asistentes al curso superior de fiqh y usul —que a lo largo de estos años se impartió a veces de forma presencial y, en ocasiones, por motivos como la propagación de la pandemia de coronavirus, de forma no presencial— también participaron decenas de mujeres estudiantes del seminario religioso.

Lo que se desprende de los recuerdos de sus discípulos acerca de su conducta científica y de sus capacidades en fiqh y usul indica que sus sesiones del curso superior iban más allá de una clase habitual del seminario. Como ejemplo, uno de sus discípulos afirma: «Él posee un estilo propio en la ciencia de los principios (usul), más aún, posee una escuela propia; es decir, los principios de jurisprudencia que él propone se basan en los fundamentos teológicos shiíes, son compatibles con los códigos éticos y con las posturas jurídicas más reconocidas, y se apoyan en fundamentos nuevos, fundamentos que en ocasiones alcanzan un nivel más progresista y avanzado que todo lo planteado a lo largo de la historia de los principios jurídicos shiíes y sunitas».

La presentación de una nueva escuela de principios jurídicos se considera una de las características más importantes de sus cursos superiores, hasta el punto de que algunos de sus discípulos, que actualmente están compilando para su publicación las lecciones impartidas por él, han declarado sobre esta escuela de principios: «A diferencia de algunos grandes maestros, como el Mártir Sadr, quien, a pesar de sus importantes innovaciones, pensaba dentro del marco general más reconocido, el maestro {el ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí}, al igual que el Sheij Mortadá Ansari y el difunto Naini, contaba con una escuela propia. El rasgo distintivo de su escuela es la plena coherencia entre sus fundamentos teológicos, sus principios jurídicos y su jurisprudencia».

Algunos de sus discípulos también han publicado, en sus propios trabajos de investigación, parte de estos debates sobre los principios jurídicos en forma de artículos científicos. Como ejemplo, el artículo «Comparación usulí sobre la duda entre dos prohibiciones (dawaran bein al-mahdhurain) desde la perspectiva del Ajund Jorasani (que Dios tenga misericordia de él) y el maestro Seyed Moytabá Jameneí (que Dios prolongue su sombra)», escrito por Ehsan Bandi Dastjerdi y publicado en la revista científica «Ravaq-e Feqahat», número 13 (primavera-verano de 2023), así como el artículo «La cuestión de la necesidad de la concordancia definitiva con lo conocido de forma general: examen de la perspectiva del maestro Seyed Moytabá Jameneí y crítica de otros fundamentos», escrito por Mohammad Mehdi Soleimani y publicado en la misma revista, número 15 (primavera-verano de 2024), exponen sendos ejemplos de estas innovaciones en materia de principios jurídicos. Ambos artículos están disponibles en texto completo en la Base de Datos de Artículos Especializados Noor (Noormags).

En las próximas entregas de este texto se examinarán otras dimensiones de la conducta científica y ejecutiva del ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí.

Fuentes:

Conversación con el Hoyatoleslam Rafiei, discípulo del ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí

Conversación con el Hoyatoleslam Reza Samadi, discípulo del ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí

Seyed Ali Asgar Hoseiní / Agencia de Noticias ABNA

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