Israel secuestra a una periodista de Press TV en Cisjordania

Hamed se encontraba junto a un equipo de cámaras en la zona cuando las fuerzas israelíes los detuvieron este martes en un puesto de control cerca de la localidad de Tuqu, al sureste de Beit Lahm (Belén). Tras registrar al equipo, las fuerzas israelíes secuestraron a Hamed y pusieron en libertad a los camarógrafos, según ha informado uno de sus colegas a la cadena iraní en lengua inglesa Press TV.

El secuestro se ha producido después de que Hamed haya sido objeto de una serie de ataques y campañas de difamación por parte de colonos israelíes en las últimas semanas.

La periodista ya había sido blanco de ataques mientras cubría las operaciones militares israelíes en la Cisjordania ocupada. El pasado 6 de agosto, las fuerzas israelíes atacaron a varios periodistas, entre ellos Hamed, mientras cubrían una incursión en el campamento de refugiados de Qalandiya, en el centro de la Cisjordania ocupada.

Los periodistas llevaban chalecos y cascos de prensa y estaban claramente identificados como miembros de los medios de comunicación cuando las fuerzas israelíes han utilizado una granada aturdidora y gases lacrimógenos contra ellos.

Hamed también resultó herida en diciembre del año pasado mientras informaba en directo desde el campamento de Qalandiya, después de que las fuerzas israelíes dispararan balas de goma.

La reciente detención se produce mientras las fuerzas israelíes continúan realizando frecuentes incursiones en ciudades, localidades y campamentos de refugiados de la Cisjordania ocupada.

Estas operaciones han incluido registros domiciliarios, detenciones y disparos, en un contexto de creciente tensión desde que el régimen usurpador inició su guerra contra la Franja de Gaza en octubre de 2023.