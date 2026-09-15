Texas: la nueva línea de frente de la islamofobia estructural en Estados Unidos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): la cabeza cortada de un cerdo, la quema de un ejemplar del Corán, las advertencias sobre la creación de «ciudades de la sharía» y las acusaciones de «islamización»: en el estado de Texas, en Estados Unidos, están ocurriendo hechos extraordinarios y sin precedentes, un escenario en el que el islam se ha convertido en uno de los campos de batalla políticos más controvertidos.

En diciembre de 2025, Jake Lang, activista de extrema derecha, se presentó frente al Centro Islámico de East Plano (EPIC) —una de las mezquitas más reconocidas de Estados Unidos y sede de la actividad del célebre erudito islámico Yasir Qadhi— portando la cabeza cortada de un cerdo, dentro de la cual había introducido un ejemplar del Corán.

Sin embargo, lo ocurrido frente a este centro islámico no fue más que la manifestación más cruda y repugnante de una batalla mucho más amplia que se libra en todo Texas. Veinticinco años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el estado de Texas se ha convertido en una de las principales líneas de frente de la disputa en torno al islam en Estados Unidos. Texas alberga hoy a más de 300.000 musulmanes, además de destacadas instituciones y personalidades islámicas, junto a mezquitas, escuelas islámicas, organizaciones benéficas y negocios musulmanes en pleno auge. Pero, en paralelo a esta presencia cada vez más visible y a la creciente confianza de la comunidad musulmana, ha surgido una reacción política extraordinariamente dura que, esta vez, ya no se limita a grupos marginales.

El propio Centro Islámico de East Plano (EPIC) se ha convertido en el epicentro de esta batalla. La mezquita quedó vinculada a un proyecto para construir una urbanización residencial dirigida específicamente a musulmanes en el noreste de Dallas, un proyecto que originalmente se llamó EPIC City y que después pasó a denominarse The Meadow. Esta iniciativa contemplaba la construcción de viviendas junto a la mezquita, una escuela y espacios comerciales, pero rápidamente se transformó en un asunto políticamente controvertido.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, advirtió en unas declaraciones: «Para que quede claro: la ley de la sharía no está permitida en Texas. Tampoco lo están las ciudades de la sharía».

Distintas agencias estatales abrieron numerosas investigaciones contra el proyecto, y Abbott acusó a sus promotores de buscar crear una comunidad exclusiva para musulmanes y regirla conforme a la ley de la sharía. Los promotores rechazaron con firmeza estas acusaciones y afirmaron que la urbanización estará abierta a todas las personas, sin distinción de religión, y que se regirá por las leyes de Estados Unidos.

Después de que las autoridades federales de vivienda abrieran también otra investigación este año, Abbott declaró: «El proyecto The Meadow seguirá siendo lo que es: un terreno baldío». El gobernador de Texas sostiene que la controversia tiene que ver con la discriminación y con el cumplimiento de las leyes de Texas, y no con hostilidad hacia los musulmanes.

Sin embargo, para Yasir Qadhi, el problema de fondo es que la «sharía» atacada por los políticos no guarda ninguna semejanza con la comprensión que los musulmanes estadounidenses comunes tienen de su propia religión. En una entrevista con la cadena PBS, afirmó: «Cuando le digo a un musulmán estadounidense corriente la palabra sharía, él piensa exactamente en esto: que debo ser bueno con mi madre y ser una buena persona. Su idea de la sharía no tiene nada que ver con lo que sostienen los promotores de estas acusaciones, sino que es una idea que sorprendería incluso a quienes, dentro de este país, intentan redefinirla».

La campaña de Greg Abbott ha ido mucho más allá del Centro Islámico EPIC. En noviembre de 2025, clasificó al Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR) —la mayor organización de defensa de los derechos civiles de los musulmanes en Estados Unidos— y también a los Hermanos Musulmanes como «organizaciones terroristas extranjeras» y «organizaciones criminales transnacionales», en virtud de las leyes del estado de Texas.

Abbott acusó a estas organizaciones de buscar «imponer por la fuerza la ley de la sharía» y consolidar «la supremacía del islam sobre el mundo», y declaró: «Estos radicales extremistas no tienen ningún lugar en nuestro estado».

CAIR rechazó estas acusaciones y cuestionó la autoridad de Abbott para emitir semejantes órdenes. No obstante, Abbott pidió al fiscal general de Texas, Ken Paxton, que revocara la exención fiscal y el estatus de organización sin fines de lucro de CAIR y eliminara su capacidad de operar en Texas.

Para Omar Suleiman, fundador del Instituto Yaqeen de Investigación Islámica, con sede en Dallas, estas medidas son la señal de un problema mucho mayor: «Durante el mandato de Abbott como gobernador, la islamofobia se ha normalizado enormemente en la política de Texas y se ha convertido en una herramienta política. Los musulmanes hemos sido utilizados repetidamente como blancos fáciles y accesibles; no porque nuestra comunidad haya representado jamás una amenaza, sino porque fomentar el miedo hacia los musulmanes ha demostrado ser rentable políticamente».

Suleiman calificó la ofensiva de Abbott contra CAIR como un simple «espectáculo político».

«No islamicen nuestro Texas» (Don't Sharia Our Texas)

Abbott no actúa en un vacío político. El Partido Republicano, que controla la gobernación y ambas cámaras de la legislatura estatal de Texas, ha convertido el lema «No islamicen nuestro Texas» (Don't Sharia Our Texas) en una de sus prioridades legislativas oficiales. En una resolución del Partido Republicano de Texas, la sharía se describe como «un sistema hostil, incompatible, sedicioso y subversivo».

El partido ha propuesto que la promoción o la aplicación de la sharía conlleve sanciones penales y la inhabilitación para prestar servicio público, militar o policial. En un paso aún más inédito, el partido ha pedido al Gobierno federal que «despoje de la nacionalidad y expulse del país a quienes defiendan las leyes de la sharía».

En las elecciones primarias del Partido Republicano celebradas en marzo, el 95% de los votantes de Texas que participaron respaldó una propuesta que establecía que Texas debía prohibir la ley de la sharía.

Chip Roy, congresista republicano y precandidato a la fiscalía general de Texas, fue aún más lejos al advertir que el propio estado está cambiando de identidad. En una entrevista con Steve Bannon, exasesor de Trump, declaró: «Se trata de un esfuerzo político coordinado para islamizar Texas. Debemos modificar la Constitución de Texas. Haremos lo que sea necesario para proteger a Texas de la islamización impulsada por marxistas radicales».

Roy, junto con el también congresista republicano Keith Self, puso en marcha en el Congreso el Sharia-Free America Caucus.

Quemar el Corán para ganar votos

En el extremo más radical de este espectro político se encuentra Valentina Gomez, activista de extrema derecha nacida en Colombia y figura de las redes sociales que intentó, sin éxito, obtener la nominación republicana al Congreso.

En agosto de 2025, Gomez publicó un vídeo de campaña en el que, con un lanzallamas, prendió fuego a un ejemplar del Corán. En el vídeo gritó: «Sus hijas serán violadas y sus hijos decapitados, a menos que detengamos al islam de una vez por todas».

En el mensaje que acompañaba al vídeo, afirmó: «Voy a poner fin a la presencia del islam en Texas».

Aunque Gomez no ocupa ningún cargo electo y no debe considerarse representativa del conjunto de los republicanos de Texas, su irrupción plantea una pregunta importante: hasta qué punto ideas que antes se consideraban marginales han penetrado en el discurso político dominante. La distancia entre la quema del Corán protagonizada por Gomez y las investigaciones de Abbott sobre un proyecto residencial es evidente, pero el lenguaje empleado en torno al islam se solapa de forma notable: Gomez sostiene que hay que detener al islam; Abbott sostiene que CAIR y los Hermanos Musulmanes pretenden imponer la sharía por la fuerza; el partido gobernante califica la sharía de sistema hostil; y varios congresistas advierten sobre la «islamización».

Esta batalla ha llegado incluso a los rituales de abluciones que realizan los musulmanes.

En agosto, Abbott remitió a las autoridades federales, para su investigación, las salas de abluciones de los aeropuertos de Dallas-Fort Worth y Houston, y declaró: «Estas estaciones de ablución otorgan un trato especial a un grupo concreto de la población en función de su religión. No son salas de oración interreligiosas abiertas a todos, sino que existen únicamente en beneficio de la población musulmana».

Las autoridades de Houston rechazaron esta afirmación y aseguraron que dichas instalaciones están a disposición de todos los pasajeros.

¿Por qué Texas?

¿Por qué se ha convertido Texas en un campo de batalla de esta magnitud?

Una respuesta posible reside en el crecimiento, la visibilidad y la creciente confianza de la comunidad musulmana. Dallas y Houston cuentan con comunidades musulmanas muy prósperas. Mezquitas, escuelas, organizaciones benéficas e instituciones especializadas se han convertido en elementos permanentes de la geografía del estado. El Centro Islámico EPIC, dirigido por Yasir Qadhi, y el Instituto Yaqeen, dirigido por Omar Suleiman, han alcanzado audiencias internacionales.

Los musulmanes están construyendo instituciones, generando riqueza y participando activamente en la vida política. El proyecto EPIC City puso en evidencia este crecimiento de manera especialmente visible, porque los musulmanes ya no se limitaban a construir una mezquita, sino que proponían levantar toda una urbanización.

¿Es Texas el estado más islamófobo de Estados Unidos?

No existen estadísticas precisas que permitan afirmar esto de manera concluyente, ya que los delitos de odio, las denuncias por discriminación y los ataques contra mezquitas se miden con criterios distintos. Pero Texas se distingue por otra razón: el grado en que la hostilidad hacia el islam ha trascendido a los activistas marginales para instalarse en la corriente política dominante y en las propias instituciones de poder.

Un provocador de extrema derecha puede presentarse ante una mezquita con la cabeza de un cerdo, o una candidata derrotada puede quemar un ejemplar del Corán con un lanzallamas; pero en Texas la cuestión es mucho más grave: el gobernador del estado advierte contra las urbanizaciones que pretenden construir los musulmanes y califica a la mayor organización de derechos civiles musulmana de «organización terrorista»; congresistas hablan de «islamización»; y el partido gobernante de Texas exige la desnacionalización y expulsión de quienes defienden la sharía.

Es precisamente ahí donde reside la importancia de Texas: la historia no es solo la existencia de la islamofobia, sino la expresión oficial de ideas que antes eran marginales y que hoy se escuchan de boca de quienes ocupan posiciones de poder en las instituciones de gobierno, justo en el momento en que la comunidad musulmana de Texas es cada día más numerosa, más consolidada y más segura de sí misma.