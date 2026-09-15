Qalibaf: “200 noches de presencia popular han derrotado la ilusión del agresor”

En un mensaje dirigido a la nación iraní, Qalibaf señaló que se cumplen 200 días desde el inicio de la tercera guerra impuesta, y destacó que la presencia responsable y consciente del pueblo en la escena demuestra que el principal sustento de la autoridad de la República Islámica es, ante todo, la propia nación.

“El enemigo creía que con una agresión militar podría quebrar nuestra voluntad; pero hoy, en la 200ª noche de presencia del pueblo en las calles, ha quedado claro que lo que se derrumbó fue la ilusión del agresor, no la determinación de los iraníes”, escribió el legislador.

El presidente del Parlamento subrayó que el poder defensivo de Irán, que se mantiene firme en el campo de batalla, tiene sus raíces en la fe y la voluntad del pueblo, y afirmó que la diplomacia que se impulsa con base en la dignidad y los intereses nacionales se apoya en esa misma presencia popular. Qalibaf concluyó que esa movilización continua y épica es la razón por la que fracasan los planes de división y debilitamiento del querido Irán, y que “no hay palabras suficientes para expresar gratitud y respeto ante esa montaña firme que es el pueblo iraní”.