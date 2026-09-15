Mezquita Babri y Mezquita de Saharanpur; la cadena de destrucción de los lugares sagrados de los musulmanes en la India

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En un artículo publicado por Adel Faraz, escritor y analista de los asuntos del subcontinente, se afirma lo siguiente:

Tras aplastar la rebelión de 1857, los británicos diseñaron numerosos planes para humillar a los musulmanes. El odio de las autoridades británicas hacia los musulmanes creció tanto que muchos oficiales ingleses apoyaron con firmeza la idea de destruir la Mezquita Jama de Delhi, para que los musulmanes comprendieran hasta qué punto su dignidad había quedado mancillada. El gobernador general llegó incluso a proponer que se demoliera el Taj Mahal y se vendieran sus mármoles.

Por diversas razones, los británicos no lograron llevar a la práctica estas políticas, pero hoy son sus fieles herederos quienes ejecutan aquel plan. En la India, desde la llegada al poder de Narendra Modi, la dignidad de los musulmanes se pisotea de manera constante. Porque Modi no llegó al cargo de primer ministro como miembro del partido BJP, sino como integrante de la organización Sangh (RSS), y hasta hoy permanece fiel a las políticas de dicha organización.

En la India, el BJP existe como partido político, pero en realidad es la organización Sangh la que gobierna en su nombre. Dado que el Sangh siempre ha sido una organización fiel a los británicos, el terreno que hoy permite el trato hostil hacia las minorías en la India fue preparado por los propios británicos. Los ingleses establecieron el siguiente principio: si se quiere pisotear la dignidad de un pueblo, hay que arrasar los símbolos de su dignidad.

La Mezquita Babri y el silencio de los musulmanes

Tras la independencia, el Sangh no dejó nunca de pensar en someter a los musulmanes mediante la destrucción de la Mezquita Babri. El 6 de diciembre de 1992 esta mezquita fue arrasada, pero en su lugar no se construyó ningún templo. Es como si, en democracia, la tierra se hubiera estrechado para los musulmanes, mientras su dignidad quedaba abandonada agonizante. Este acto ilegal obtuvo legitimidad jurídica de manos de la Corte Suprema de la India, en el que el juez Ranjan Gogoi desempeñó un papel destacado, y que quedó condenado en el tribunal de su propia conciencia.

El 9 de noviembre de 2019, la Corte Suprema de la India dictó su sentencia sobre la Mezquita Babri. En ese fallo se ignoraron las pruebas históricas y el terreno de la mezquita fue entregado a los hindúes. Antes del veredicto, los musulmanes, como buenos ciudadanos, declaraban que aceptarían la decisión del tribunal. La pregunta es: ¿por qué se depositó tanta confianza en el fallo del tribunal? Los tribunales siempre están bajo la influencia del gobierno.

Tras esta sentencia, los musulmanes debían haber resistido, pero el liderazgo musulmán, que anteriormente había sido apaciguado con una invitación a Delhi, guardó silencio. El resultado de aceptar sin resistencia el veredicto sobre la Mezquita Babri es hoy evidente para todos. El silencio de los musulmanes convenció al Sangh de que, o bien los musulmanes estaban atemorizados, o su capacidad de acción se había paralizado.

Después de la Mezquita Babri, comenzaron los ataques organizados contra la identidad de los musulmanes y sus lugares de culto. Se adoptaron nuevos métodos para intimidar y reprimir. Los tribunales pasaron por alto la equidad.

La policía ya actuaba con parcialidad en el pasado, pero ahora parece aún más tendenciosa. El gobierno se ha tapado los oídos. Los alborotadores campan a sus anchas por las autopistas. Ni las carreteras ni el transporte público han permanecido seguros. Los enfrentamientos fabricados también ocurrían antes, pero este proceso ha continuado de manera sistemática.

La continuación de los ataques contra mezquitas y escuelas religiosas

Durante festividades como el Ram Navami, se desatan disturbios frente a los barrios y mezquitas de los musulmanes. Se izaron banderas azafranadas sobre las mezquitas. En nombre de la «Kanwar Yatra» (peregrinación de Kanwar) se lanzaron llamamientos al boicot económico de los musulmanes. En el «Dharma Sansad» se corearon consignas de genocidio contra los musulmanes. Ante esta deplorable situación, el poder judicial permaneció como un espectador silencioso.

Las excavadoras avanzaban sobre las mezquitas, pero no se alzó ninguna voz justa; y ello pese a que la Corte Suprema, en su sentencia sobre la Mezquita Babri, había afirmado: «No se planteará ninguna otra disputa sobre los lugares de culto y estos no volverán a reabrirse». Pero aquella garantía de la Corte Suprema resultó ser un engaño.

El liderazgo musulmán ni siquiera tiene la audacia de cuestionar a la Corte Suprema sobre su propio veredicto. En un país donde la palabra de la Corte Suprema no tiene peso, ¿cómo se puede esperar justicia? En la India, la ley de los lugares de culto ha sido violada de manera constante, pero la Corte Suprema jamás ha intervenido de oficio; mientras que en otros casos hemos visto que sí lo ha hecho por iniciativa propia.

El ataque a la Mezquita de Saharanpur y la continuación de la cadena

Si los tribunales fueran imparciales y leales al país, no se habría llegado a la destrucción de la Mezquita de Saharanpur. La demolición de la Mezquita de Saharanpur no es solo la destrucción de una mezquita; es otro eslabón de una cadena en la que la identidad religiosa, la dignidad social y el patrimonio histórico de los musulmanes son blanco constante. Esta cadena contra mezquitas y escuelas religiosas no se detendrá aquí. Mientras los musulmanes no ofrezcan resistencia, este proceso de humillación continuará.

Para resistir, los musulmanes deben cambiar de estrategia y abandonar la postura defensiva. Si se presentan recursos de apelación ante los tribunales en contra de mezquitas y santuarios antiguos, ¿por qué los musulmanes se quedan rezagados en este terreno? Sobre terrenos estatales también se han construido cientos de templos. Incluso sobre tierras de waqf registradas ante la junta de waqf se han levantado templos.

Desde comisarías de policía hasta recintos judiciales, existen lugares de culto no musulmanes. Los musulmanes deben recurrir a los tribunales en este sentido. Sobre las mismas bases con que se destruyen mezquitas y santuarios, se puede cuestionar la existencia de otros lugares de culto. Para ello es necesario formar comités permanentes y equipos de expertos jurídicos.

En lugar de destinar ayudas económicas a fines innecesarios, los musulmanes deben apoyar a estos comités y expertos jurídicos. Es preciso alzar abiertamente la voz de protesta contra el enfoque injusto de los tribunales, a fin de exponer ante la comunidad internacional el verdadero rostro del poder judicial indio. Mientras no se cuestione el enfoque parcial de los tribunales y sus medidas injustas, este proceso no se detendrá.

Es evidente que este camino no es fácil, pero tampoco hay otra alternativa. Si los musulmanes, en este momento, no toman la vía de la resistencia y el despertar, en el futuro ni siquiera su honor quedará a salvo.

Conclusión

La resistencia nunca significa enfrentamiento, pero alzar la voz frente a la injusticia y para recuperar los derechos es señal de vida. Si se hubiera resistido a la sentencia sobre la Mezquita Babri, no se habría llegado a este punto. Tras Saharanpur, un gran número de lugares de culto y edificios se encuentran en la mira de los sectarios. Por ello, la resistencia es indispensable; de lo contrario, día tras día los lugares religiosos serán destruidos bajo la mirada de los tribunales.

En este sentido, el liderazgo también debe someterse a un examen de conciencia. Su enfoque conciliador es lo que ha llevado a la situación actual. No está claro qué beneficio ha reportado besar el umbral del Sangh. Si los ulemas aspiran a ejercer el liderazgo, deben esforzarse con sinceridad. Deben dar cabida a los principios religiosos y a la transparencia en las instituciones. Para el bienestar y el progreso de los musulmanes, basta con el mismo impuesto religioso, siempre que se utilice con transparencia. Especialmente en la deplorable situación actual, los problemas deben resolverse a través del impuesto religioso.