Los dibujos de los niños de Minab en los pasillos de las Naciones Unidas en Ginebra

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La exposición de pinturas de los niños de Minab, titulada «Los niños todavía dibujan el sol», fue inaugurada hoy martes en la sede de las Naciones Unidas, por iniciativa de la Misión Permanente de la República Islámica de Irán en Ginebra.

Esta muestra, que se prolongará durante una semana, narra la opresión sufrida por los niños inocentes iraníes durante la agresión de Estados Unidos y el régimen sionista contra nuestro país; niños cuyo mundo sencillo y colorido se vio repentinamente destrozado por los ataques con misiles.

La mayoría de las obras pertenecen a los niños de la escuela Shajareh Tayyebeh de Minab, quienes resultaron mártires o heridos durante los ataques de Estados Unidos contra dicho centro educativo, mientras que otra parte de los trabajos fue rescatada directamente de entre los escombros; obras que hoy se exhiben ante la mirada de la audiencia internacional en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra.

Esta exposición fue organizada con motivo del Día Internacional para Proteger la Educación de los Ataques, y busca, a través del lenguaje sencillo y directo de los niños, atraer la atención del público sobre los efectos de la guerra y la violencia contra la infancia, así como sobre la necesidad de proteger las escuelas y el derecho de los niños a la educación.

En la presentación de la exposición se señala: la escuela no es, para un niño, un simple edificio; es el lugar donde nacen los sueños, comienzan las amistades y el futuro da sus primeros pasos.

El nombre de la exposición también proviene de estas mismas imágenes sencillas y llenas de significado: el recuerdo de los niños inocentes iraníes permanecerá para siempre vivo entre sus colores y dibujos alegres e infantiles, y la historia jamás olvidará lo que ellos padecieron.