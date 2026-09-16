Hijab entre las jóvenes francesas: orgullo por la identidad y razones que van más allá de la religión

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): en Francia, el número de jóvenes musulmanas que han optado por el hiyab va en aumento. Un fenómeno que, según parece, no se limita únicamente a las tradiciones familiares o a la transmisión de las prácticas y creencias religiosas de padres a hijos.

Según un informe del portal informativo Al Yazira Net, el sociólogo y escritor Tarek Yildiz sostiene, en un artículo, que el hiyab se ha convertido, para una parte de las jóvenes francesas, en una herramienta para expresar su identidad religiosa y en un motivo de orgullo por pertenecer al islam.

El aumento del hiyab entre la generación joven

Yildiz cita los resultados de una encuesta del instituto Ifop, según la cual, en 2025, el 45 % de las mujeres musulmanas francesas de entre 18 y 24 años declaró usar el hiyab, mientras que esta cifra era del 16 % en 2003.

En cambio, el uso del hiyab entre las mujeres musulmanas francesas mayores de 50 años se redujo, en el mismo período, del 35 % al 16 %. Según Yildiz, esta diferencia refleja un cambio generacional notable.

El hiyab: un signo de identidad y pertenencia religiosa

Las jóvenes no consideran necesariamente el hiyab como un simple hábito heredado de sus madres. El 38 % de las jóvenes que participaron en la encuesta afirmó que el hiyab les ayuda a mostrar que son musulmanas y a expresar su pertenencia religiosa, mientras que esta proporción era del 23 % en 2016.

Según el autor, esto demuestra que, para algunas de ellas, el hiyab se ha convertido en una herramienta para exhibir su identidad y sentir orgullo por ella, y no simplemente en la continuación de una tradición familiar.

Seguridad y evitar llamar la atención

Sin embargo, el orgullo de la identidad no es la única razón para usar el hiyab. Algunas mujeres musulmanas francesas lo consideran un medio para sentirse más seguras en los espacios públicos.

El informe señala que el 44 % de ellas afirma usar el hiyab para no atraer la atención de los hombres, el 42 % señala la búsqueda de una sensación de seguridad como su objetivo, y el 15 % dice llevarlo para que los demás no las perciban como mujeres sin velo.

La presión familiar no es la razón principal

En cambio, la presión directa de la familia no parece ser la razón principal del uso del hiyab. Solo un porcentaje muy reducido, inferior al 2 %, afirmó llevarlo debido a la presión familiar.

Por ello, Yildiz sostiene que la relación entre la libertad de elección y la presión social es más compleja de lo que sugiere afirmar que una mujer usa el hiyab por decisión personal o por la imposición de su familia.

La religión en la búsqueda de identidad de la nueva generación

El autor también relaciona este fenómeno con el cambio en la relación de los jóvenes musulmanes franceses con la religión y la sociedad. En un contexto en el que algunas formas tradicionales de pertenencia colectiva están en declive, la religión puede ofrecer a una parte de los jóvenes un marco de valores y normas, además de un sentido de pertenencia e identidad.

El papel de las redes sociales en la formación de la pertenencia

Según el autor, las redes sociales también desempeñan un papel en este proceso, ya que ponen a disposición de los jóvenes comunidades y grupos virtuales en los que pueden brindarse apoyo mutuo y expresar su sentido de pertenencia.

Un cambio generacional en la relación con la religión

Por lo tanto, la historia del hiyab entre las jóvenes musulmanas de Francia no gira únicamente en torno al velo en sí, sino que refleja una transformación generacional más amplia. Algunas jóvenes nacidas en Francia muestran, en comparación con la generación de sus madres, una mayor inclinación hacia la religión y hacia una expresión más abierta de sus creencias religiosas.

Por consiguiente, el artículo sostiene que, para comprender este fenómeno, es necesario ver el hiyab de al menos una parte de las jóvenes musulmanas francesas como un símbolo de orgullo por la identidad religiosa y de sentido de pertenencia, y al mismo tiempo como una herramienta para sentirse protegidas y seguras, y no simplemente como un signo de tradicionalismo o extremismo.