Fuerzas Armadas de Yemen: derribamos un caza F-15 saudí en Marib

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): las Fuerzas Armadas de Yemen anunciaron que derribaron un caza saudí del tipo F-15 y enfrentaron a dos formaciones de combate compuestas por cazas F-15 y Typhoon en los cielos de la provincia de Marib.

La afirmación sobre el derribo del caza saudí con un misil tierra-aire

Según informó la cadena Al-Masirah, las Fuerzas Armadas de Yemen, en un comunicado difundido hoy miércoles por el brigadier general Yahya Sarea, portavoz de dichas fuerzas, anunciaron que, con la ayuda de Dios, lograron derribar un caza saudí del tipo F-15 mientras realizaba acciones hostiles en apoyo de las fuerzas militares saudíes en los cielos de la provincia de Marib.

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen subrayó en su comunicado que dicho caza fue alcanzado con un misil tierra-aire de fabricación nacional.

Enfrentamiento con dos formaciones de combate en los cielos de Marib

El comunicado añade que las Fuerzas Armadas de Yemen, utilizando misiles de fabricación nacional, llevaron a cabo una operación para enfrentar a dos formaciones de combate saudíes compuestas por cazas F-15 y Typhoon en los cielos de la provincia de Marib.

Según informaron las Fuerzas Armadas de Yemen, dichos cazas se encontraban en busca de los restos del avión derribado, pero, a raíz de esta operación, se vieron obligados a retirarse.

Yemen reitera su determinación de continuar enfrentando los ataques aéreos

En el comunicado se subraya que las Fuerzas Armadas de Yemen continuarán sus esfuerzos por proteger el espacio aéreo y la soberanía del país frente a cualquier agresión o violación, y que no permitirán que el cielo de Yemen sea objeto de ataques.

Las Fuerzas Armadas de Yemen calificaron esta operación como parte de la respuesta a la agresión contra el país y el pueblo yemení.

Más de 450 ataques aéreos en una semana

El comunicado agrega que, durante la semana en curso, la fuerza aérea saudí realizó más de 450 ataques aéreos con cazas F-15 y Typhoon.

Según el comunicado, estos ataques se realizaron desde las bases de Khamis Mushait y Taif, y tuvieron como objetivo las provincias de Taiz, Lahj, Al-Jawf, Hajjah, Marib, Saada y Al-Bayda.

Las Fuerzas Armadas de Yemen añadieron en su comunicado que estos ataques provocaron la muerte y heridas de varios civiles.

Respuesta a las afirmaciones sobre un supuesto ataque a los lugares sagrados

En otra parte del comunicado, las Fuerzas Armadas de Yemen rechazaron las afirmaciones planteadas por las autoridades saudíes sobre un supuesto ataque a La Meca.

El comunicado señala asimismo que Yemen no representa ninguna amenaza para los lugares sagrados, y que las operaciones de las Fuerzas Armadas de Yemen tienen como objetivo instalaciones petroleras y bases militares, las cuales se encuentran alejadas de dichos lugares sagrados.