¡Llenen su corazón en la noche con la adoración y la melodía del Corán!

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): la noche es la geografía donde la verdad del Corán se posa sobre el alma. En este artículo, a través de un análisis de las dimensiones místicas del versículo 20 de la sura Al-Muzzammil, se examina la importancia de mantener viva la conexión con el Corán en los momentos de sosiego, lejos de las ilusiones cotidianas, para alcanzar los grados superiores del conocimiento.

El texto de la nota es el siguiente:

En la cultura y las enseñanzas islámicas, la vida espiritual y religiosa no cobra sentido sin la melodía del Corán. Si esa melodía fluye en el entorno propicio y sereno de la noche, resulta cien veces más placentera y entrañable. Para quienes poseen sensibilidad espiritual, no existe ambiente más grato que la geografía celestial del alba; por ello se ha recomendado perfumar la vigilia y las súplicas nocturnas con el canto del Corán.

El Corán sagrado dice en el versículo veinte de la sura Al-Muzzammil: «Tu Señor sabe que tú y un grupo de quienes están contigo permanecéis en pie cerca de dos tercios de la noche, a veces la mitad de ella y a veces un tercio... Recitad, pues, lo que os sea fácil del Corán».

Una de las sutilezas de este versículo es la repetición de la orden de recitar según lo que resulte posible. Dios, con Su misericordia, se dirige tanto al Profeta como a sus compañeros para que no se exijan en exceso. Que no midan las cosas con un rigor extremo y sepan que menos de dos tercios, la mitad de la noche o incluso un tercio de ella bastan para la vigilia nocturna. Esta concesión constituye una gracia especial del Altísimo hacia quienes combaten por la fe, los viajeros y quienes atraviesan dificultades, para que la adoración no se convierta en una carga.

Algunos exégetas sostienen que lo que se entiende por «recitación del Corán» en este versículo es en realidad la oración ritual, pues la oración es el «Corán hecho carne», ya que todas sus fórmulas están compuestas por versículos divinos. Pero ¿por qué se insiste en la «recitación del Corán» dentro de la adoración nocturna? Quizá porque el alba es el jardín apacible y reconfortante de los creyentes, y el canto del Corán lo vuelve aún más cautivador, convirtiendo al ser humano en compañero de la revelación e interlocutor del Amado.

También en el recinto sagrado perfumado por el aliento del amigo de Dios se ha recomendado la recitación del Corán, porque en ese recinto de majestad las melodías reveladas se posan mejor sobre el alma. En la delicadeza de las gracias divinas, una fragancia pura, preservada en la Tabla celestial, sopla sobre el cuerpo y el alma puros; tal como se ha dicho: «بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِیدٌ، فِی لَوْحٍ مَحْفُوظٍ». En ese estado el ser humano bebe el sorbo del monoteísmo, pues «لا یمسه الا المطهرون».

El cuerpo y el alma purificados de impurezas, en la soledad de la noche, alcanzan la capacidad de percibir la verdad; una verdad que solo se obtiene en el retiro nocturno y en la cercanía del mausoleo de los elegidos de Dios, y que no se ofrece en escuela ni templo alguno. Como dice Hafez:

«Mátate a ti mismo, oh ruiseñor, por esa envidia, pues la rosa

con la brisa del alba, a la hora del amanecer, se contoneaba con gracia.

Todo tesoro de dicha que Dios concedió a Hafez

provino de la bendición de la súplica nocturna y la letanía del alba».

Por otra parte, de la elevada montaña del Corán han brotado manantiales cuya cada vena es remedio para mil dolores, y que llevan al alma fatigada a la humildad ante el Corán: «وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ الرَّحْمَةُ». Quien entra por esta puerta queda bajo la sombra de la sabiduría y el conocimiento divinos. Si suprimiéramos del campo de la cultura y las letras el conjunto de saberes y conocimientos edificados sobre los cimientos del Corán, el mundo del pensamiento islámico quedaría vacío de los logros de la revelación y de la razón iluminativa.

Por ello, este don divino debe hacerse fluir por el alma en los momentos mejores y más puros. En ese ambiente sereno de la noche, cuando la mente está libre de ilusiones y ocupaciones, hay que meditar sobre cada una de sus palabras y sus cadencias celestiales y prestarles oído atento; para que las dolencias del alma se curen, el espíritu alce el vuelo y, en todos los horizontes, florezcan los versículos divinos.

el Hoyatoleslam Hamid Ahmadi, investigador de la Hawza

Notas: