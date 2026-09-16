De la infancia católica al Shiismo: la trayectoria de una brasileña en busca de Dios, la belleza y la dignidad

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Criada en una familia católica profundamente religiosa, Karina creció rodeada de imágenes de Jesús y María. Sacerdotes y monjes frecuentaban su casa, y la participación de sus padres en la vida religiosa era intensa. A pesar de ello, una experiencia familiar marcó profundamente su infancia: por no ser hija de un primer matrimonio reconocido por la Iglesia Católica, creció sintiendo el peso del juicio social y religioso.

Esa experiencia terminó influyendo en su larga búsqueda de una tradición religiosa en la que pudiera comprender su propia historia sin cargar con el sentimiento de culpa e indignidad que la acompañó durante años.

La pregunta que comenzó con un libro

El primer contacto significativo de Karina con el mundo islámico ocurrió todavía en la infancia, a través de El hombre que calculaba, obra del escritor brasileño Júlio César de Mello e Souza, publicada bajo el seudónimo de Malba Tahan.

Los relatos del libro hacían frecuentemente referencia a Alá. La niña, naturalmente curiosa, quiso saber quién era aquella figura mencionada en las historias.

«Pregunté quién era Alá.»

La pregunta preocupó a su padre, quien llegó a pedir que le retiraran el libro a su hija. Su madre, sin embargo, buscó otra solución y la remitió al profesor de Historia.

El profesor recomendó a Karina leer el Corán Sagrado. Dijo que era un libro hermoso y que su lectura parecía música.

La recomendación encontró terreno fértil. Desde pequeña, Karina tenía el hábito de frecuentar bibliotecas e investigar temas que despertaban su curiosidad.

A partir de entonces, comenzó a estudiar temas relacionados con Palestina, Irak y Mesopotamia. Su profesor también le presentó libros sobre Palestina que ofrecían perspectivas diferentes a la narrativa oficial.

«Incluso antes de que existiera internet, él me mostró en libros, a través de dibujos, la desaparición gradual de Palestina», recuerda.

La fascinación por la cultura iraní

La curiosidad por el mundo islámico también se manifestó en la manera en que Karina veía la vestimenta femenina.

Aún niña, pidió a su padre usar ropas semejantes a las de las mujeres iraníes. Cuenta que consideraba a esas mujeres extremadamente hermosas, precisamente por la sencillez de sus ropas y por su apariencia sin exceso de maquillaje.

El pedido asustó al padre. Su madre, sin embargo, intentó acercar esa imagen a algo que su hija ya conocía.

«Se parecen a María, la madre de Jesús, ¿no?»

La relación con el árabe también comenzó temprano. Karina intentó estudiar el idioma, pero su padre prefirió que aprendiera inglés, por considerarlo más importante para su futura carrera.

Terminó convirtiéndose en profesora de inglés, pero el interés por el árabe permaneció.

A los 15 años, surgió otro deseo: cubrirse el cabello. Durante décadas, utilizó sombreros para el sol como forma de cubrirlo. A los 44 años, finalmente adoptó el hiyab.

Una secuencia de encuentros y descubrimientos

Karina interpreta su trayectoria como una secuencia de coincidencias significativas, intuiciones y experiencias que la fueron acercando gradualmente al mundo islámico.

En cierta ocasión, entró a un restaurante y encontró un menú escrito en alfabeto árabe. La experiencia despertó nuevamente la sensación de estar ante algo familiar.

Más tarde, se casó con un hombre de una familia libanesa católica. El abuelo de su esposo hablaba árabe con fluidez, lo que le dio nuevamente contacto con la lengua y la cultura árabes.

Años después, Karina relata haber soñado con una caravana árabe y hombres que usaban turbantes. Poco tiempo después, comerciantes egipcios sunitas comenzaron a trabajar frente a su residencia.

Ella empezó a conversar con ellos, se acercó a mujeres sunitas que frecuentaban el lugar y comenzó a hacer preguntas sobre el Islam.

Fue en ese período que su trayectoria la condujo a la shahada.

Del Sunismo al Shiismo

La conversión al Islam no puso fin a su búsqueda espiritual.

Karina cuenta que, al frecuentar mezquitas sunitas, extrañaba algunos elementos que habían marcado su experiencia en el catolicismo, especialmente las flores, las procesiones, el arte y la dimensión estética de la religiosidad.

Ella buscaba una manera de encontrar a Dios también a través del arte y de la belleza.

Fue en ese contexto que comenzó a estudiar el Shiismo.

Para Karina, el Shiismo no representa una ruptura con el Islam, sino «otra mirada sobre la misma verdad».

Uno de los momentos decisivos ocurrió cuando conoció, a través de Instagram, a un Sheij shií iraní que producía videos en portugués. A partir de ese acercamiento, comenzó a participar en grupos de estudio shiíes por WhatsApp y posteriormente asistió a cursos impartidos por sheijes iraníes en Río de Janeiro y en Curitiba.

Su acercamiento también adquirió una dimensión cultural. Karina intentó colaborar con el agregado cultural iraní para llevar el cine iraní a espacios culturales del Ayuntamiento de Belo Horizonte.

También participó en la revisión de una novela persa traducida al portugués que presentaba enseñanzas shiíes.

Posteriormente, llegó a intentar crear un centro de estudios shiíes en Belo Horizonte, pero no logró reunir suficientes participantes para hacer viable el proyecto.

El Shiismo también como objeto de estudio académico

El interés por el tema llegó también al ámbito académico.

Karina se presentó al proceso de selección para la maestría en Ciencias de la Religión en la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais y fue aprobada con una calificación de 96 en un proyecto dedicado a las nohas iraníes, cánticos fúnebres y elegías dedicadas a los mártires.

A pesar de haber sido aprobada, no consiguió una beca de estudios. El valor de la matrícula, superior a dos mil reales, hizo inviable la continuidad del curso en aquel momento.

Una experiencia familiar que marcó su relación con la religión

Karina deja claro que su acercamiento al Islam no nació de un rechazo al catolicismo.

Todo lo contrario. Afirma que sus padres eran profundamente religiosos, que creció rodeada de imágenes de Jesús y María y que sacerdotes y monjes formaban parte de la vida cotidiana familiar.

El conflicto estaba en otro lugar.

Su madre, por no ocupar la posición de primera esposa de su padre dentro de los parámetros reconocidos por la Iglesia Católica, era vista por algunas personas como una mujer que se había alejado de las normas religiosas.

Karina afirma que creció cargando el sentimiento de que su familia era considerada irregular e indigna.

«Crecí cabizbaja, triste y humillada», relata.

Según ella, el Islam le proporcionó una nueva manera de comprender su propia historia. En su interpretación, la posibilidad de que una mujer ocupara una posición legítima como segunda esposa dentro de la estructura matrimonial islámica habría retirado parte del peso de culpa que su familia cargaba.

«Entonces encontré en el Islam una gran liberación de ese peso.»

La experiencia familiar, según Karina, se convirtió en una parte importante de su búsqueda de una religión en la que pudiera sentirse digna.

El hiyab como dignidad, belleza y protección

Para Karina, la mujer musulmana tiene un papel importante en la sociedad brasileña: mostrar que el hiyab puede asociarse con la dignidad y la belleza, y no solo con los estereotipos que frecuentemente se le atribuyen.

Afirma que deseaba cubrirse el cabello desde niña y que siempre vio belleza en la sencillez de la vestimenta islámica.

Karina también relaciona su elección con la manera en que se sentía frente a ciertos estándares de vestimenta presentes en la sociedad brasileña.

«Me sentía desnuda y frágil ante los ojos de todos», afirma.

Según ella, el hiyab produjo una sensación completamente diferente.

«La vestimenta islámica fue un gran alivio. Me sentí abrazada por Dios y protegida por el velo.»

Prejuicio contra las mujeres musulmanas

La elección del Islam y del hiyab, sin embargo, también le trajo experiencias de prejuicio.

Karina relata situaciones en las que personas cruzaron la calle al verla e hicieron la señal de la cruz. También afirma haber enfrentado hostilidad de vecinos y episodios de trato inadecuado en organismos públicos, servicios de salud y establecimientos comerciales.

Según ella, algunas personas interpretan a una mujer musulmana como alguien con problemas psicológicos, emocionales o incluso con la sexualidad reprimida.

Karina cree que parte de ese comportamiento está relacionado con la imagen negativa del Islam construida por ciertos discursos mediáticos, especialmente la asociación entre Islam, terrorismo y peligro.

A pesar de las dificultades, afirma que procura responder al prejuicio a través del diálogo y del contacto humano.

Su estrategia, según relata, es tratar a las personas con simpatía, afecto y cordialidad, mostrando que la realidad de una mujer musulmana puede ser muy diferente de los estereotipos.

La reacción de la familia

La elección religiosa también encontró resistencia dentro de la propia familia.

Karina cuenta que algunas hermanas y una tía llegaron a considerarla «loca» por su decisión.

Su hija, sin embargo, tuvo una reacción diferente. Aunque no es musulmana, mostró comprensión e interés por las elecciones de su madre.

Durante la adolescencia, escuchó el Corán y llegó a acompañarla al cine para ver una película iraní.

Según Karina, su hija también reconoció la belleza de la sonoridad de la lengua árabe, aun sin compartir su fe.

Sunismo y Shiismo

Al hablar sobre su experiencia con el Sunismo y el Shiismo, Karina afirma que no considera esas tradiciones como religiones distintas.

Para ella, ambas parten de una misma base religiosa, fundamentada en el Corán y en las oraciones islámicas.

En su percepción, el Shiismo presenta un mayor nivel de detalle en aspectos relacionados con la vida de los mártires, las súplicas y la ritualística.

Ella también identifica en el Shiismo una preocupación más fuerte por las cuestiones sociales, las culturas locales, las minorías y las tradiciones.

Karina considera además que existe en el Shiismo una dimensión de resistencia al imperialismo que contribuyó a sus desarrollos sociales y políticos, además de sus dimensiones místicas y espirituales.

Al mismo tiempo, hace hincapié en que no ve al catolicismo ni al Sunismo como adversarios del Shiismo.

«Son tradiciones absolutamente bellísimas», afirma.

Para ella, el Shiismo se destaca especialmente por su riqueza histórica, cultural y ritual.

Enseñar para acercar

La labor de Karina también ha alcanzado a niños y adolescentes.

Recientemente, presentó elementos de la fe islámica y shií a tres grupos de una escuela infantil en Belo Horizonte. Entre las actividades, mostró el Corán Sagrado y permitió que las niñas se probaran el hiyab, conversando después sobre sus percepciones.

También contó con la participación de un hermano sunita.

La iniciativa refleja una preocupación que Karina considera importante: presentar el Islam sin convertir la diversidad interna de la comunidad musulmana en motivo de conflicto.

Ser musulmana en Minas Gerais

Al ser consultada sobre lo que significa ser una mujer musulmana en Minas Gerais, Karina responde que significa enfrentar extrañeza, prejuicio y, en algunos casos, persecución y burla.

Según ella, una mujer que usa el hiyab todavía puede ser vista como alguien desajustada o emocionalmente problemática.

«Ser musulmana en tierras de Minas Gerais no es una opción bien vista», afirma.

Aun así, Karina continúa desarrollando actividades culturales, educativas y religiosas, y buscando tender puentes entre diferentes comunidades.

Su historia comenzó con una pregunta hecha por una niña frente a un libro brasileño: ¿quién es Alá?

La respuesta no vino de una única persona ni de un único momento. Se construyó a lo largo de décadas, entre libros y bibliotecas, estudios sobre Palestina, contactos con árabes, experiencias en el catolicismo, acercamiento a musulmanes sunitas, estudios shiíes, cultura iraní, la academia y, finalmente, una elección personal por el hiyab y por el Shiismo.

Más que una conversión repentina, su trayectoria revela una larga búsqueda de respuestas a preguntas que comenzaron en la infancia y continuaron acompañándola en la vida adulta: quién es Dios, dónde está la verdad y cómo encontrar una forma de vivir la fe con belleza, dignidad y sentido.