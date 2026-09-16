El Pentágono reconoce oficialmente la reducción del arsenal avanzado de EEUU tras la guerra con Irán

El informe, que abarca el período del 1 de abril al 30 de junio, reconoce que los ataques iraníes dañaron o destruyeron cientos de edificios e instalaciones en bases estadounidenses en Kuwait, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudi, Irak, Omán y Jordania.

La base naval de EE.UU. en Baréin, centro logístico de la Armada en la región, fue alcanzada por drones y misiles balísticos iraníes, lo que obligó al Mando Central a trasladar sus líneas de suministro a centros alternativos mucho más lejanos, como Diego García, lo que exigió “ciclos logísticos de 14 a 18 días” para sostener las operaciones en Oriente Medio.

El documento confirma además la destrucción o daño de decenas de aeronaves y drones estadounidenses, incluidos 30 drones MQ-9 valorados en unos 30 millones de dólares cada uno, y siete aviones cisterna KC-135, cinco de ellos alcanzados por municiones iraníes en Arabia Saudi.

El informe también menciona un KC-135 estrellado en Irak, la muerte de seis militares tras una colisión con otro KC-135 y el fallecimiento del piloto de un helicóptero caído en el mar de Arabia, catalogados como "incidentes no hostiles", además de otros once militares incluidos en la lista de "muertos en operaciones" en Kuwait, Irak, Jordania y Arabia Saudi.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó al Congreso a finales de julio que la guerra ha costado hasta ahora 37.500 millones de dólares, mientras que los daños a instalaciones diplomáticas en Irak, Kuwait, Arabia Saudi y Emiratos Árabes Unidos se estiman en 184 millones de dólares, una cifra que no había sido divulgada públicamente hasta ahora.