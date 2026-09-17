Comisión de la ONU: EEUU cometió crímenes de guerra en Irán

Según un informe de Reuters, la Misión Internacional Independiente de Investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado que existen motivos razonables para considerar a las fuerzas estadounidenses responsables del ataque contra la escuela primaria Shayare Tayebe de Minab y un complejo deportivo en Lamerd durante la guerra iniciada el 28 de febrero contra Irán, y ha calificado ambos ataques de crímenes de guerra.

Los expertos han señalado que el ataque contra la escuela de Minab dejó más de 150 muertos, incluidos unos 120 escolares, según funcionarios iraníes.

Según la misión, Estados Unidos no actualizó la información sobre la escuela en sus bases de datos de objetivos ni confirmó que el edificio fuera un objetivo militar.

El informe señala que el fracaso de EE.UU. en actualizar la información sobre la escuela y confirmar que se trataba de un objetivo militar fue más allá de una simple negligencia.

En junio, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que “nadie” había atacado deliberadamente la escuela de niñas en Irán, mientras que Reuters había informado previamente de que una investigación interna inicial de EE.UU. apuntaba a la responsabilidad de sus fuerzas en el ataque de Minab.

Los expertos de la ONU han determinado que la escuela era claramente un objetivo civil y no han encontrado pruebas de que estuviera siendo utilizada con fines militares.

La misión ha llegado a una conclusión similar sobre el ataque contra el complejo deportivo de Lamerd y lo ha calificado de indiscriminado y crimen de guerra.

Según el informe, el ataque dañó edificios residenciales cercanos y una escuela, y dejó 22 víctimas civiles entre muertos y heridos. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) enfatizó en su momento que sus fuerzas no atacaron Lamerd, en la provincia sureña de Fars, ese día.

El informe calificó lo ocurrido de “ataque ciego” (sin distinguir objetivos) y subrayó que constituye un crimen de guerra.

El informe será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Estados Unidos y el régimen de Israel lanzaron la guerra de agresión no provocada contra Irán el 28 de febrero, asesinando al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a varios altos funcionarios, así como a cientos de civiles iraníes.

En respuesta, Irán inició sus oleadas de ataques de represalia en el marco de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ al lanzar misiles y drones contra los objetivos israelíes en los territorios ocupados, así como contra bases y activos militares estadounidenses en toda la región.