Mike Tyson dona 250 mil dólares para la construcción de una mezquita

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA) : Según un informe de la Agencia Internacional de Noticias Ahlulbait (PB) - ABNA -, Mike Tyson, legendario y expeón mundial de boxeo de peso pesado, donó, en un gesto de beneficencia, la suma de 250 mil dólares para cubrir los costos de construcción de una mezquita en Estados Unidos.

Los informes publicados indican que esta ayuda económica se realizó con el objetivo de apoyar la infraestructura religiosa de la comunidad musulmana y acelerar el proceso de finalización de este lugar de culto.

Mike Tyson, quien se convirtió al islam en la década de 1990, ha sido a lo largo de las últimas décadas una de las figuras destacadas que ha expresado su devoción hacia las enseñanzas islámicas. Además de sus actividades benéficas, en los últimos años también ha estado presente en distintos eventos y programas relacionados con las comunidades musulmanas, aprovechando sus oportunidades sociales para apoyar a esta comunidad.

Este gesto de Tyson ha tenido una amplia repercusión entre los usuarios de las redes sociales, y muchos activistas de la comunidad islámica lo han calificado como un paso positivo hacia el fortalecimiento de la solidaridad y el apoyo a los centros religiosos en Estados Unidos.