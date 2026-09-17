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Irlanda boicotea Eurovisión 2027 en protesta contra el genocidio en Gaza

18 septiembre 2026 - 00:00
Código de noticia: 1866919
Irlanda boicotea Eurovisión 2027 en protesta contra el genocidio en Gaza

La emisora pública irlandesa RTÉ anunció que no participará ni transmitirá el Festival de Eurovisión de la Canción de 2027, en protesta por la "continua pérdida de vidas en Gaza". Irlanda se suma a los Países Bajos en el boicot al concurso debido a la permanencia de "Israel" en la competición.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En 2026, los Países Bajos, Islandia, España, Irlanda y Eslovenia ya habían abandonado el festival, mientras que tres de esos países también se negaron a transmitirlo. El boicot contribuyó a que la audiencia cayera de 166 millones a 131 millones de telespectadores, una reducción de 35 millones respecto al año anterior.

La protesta se produce mientras "Israel", respaldado por Estados Unidos y por gobiernos europeos, continúa con el genocidio en Gaza. Desde octubre de 2023, más de 248 mil palestinos han sido asesinados o heridos, en su mayoría mujeres y niños, y más de 11 mil permanecen desaparecidos, además de cientos de miles de desplazados y la destrucción generalizada del territorio.

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