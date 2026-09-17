Irlanda boicotea Eurovisión 2027 en protesta contra el genocidio en Gaza

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En 2026, los Países Bajos, Islandia, España, Irlanda y Eslovenia ya habían abandonado el festival, mientras que tres de esos países también se negaron a transmitirlo. El boicot contribuyó a que la audiencia cayera de 166 millones a 131 millones de telespectadores, una reducción de 35 millones respecto al año anterior.

La protesta se produce mientras "Israel", respaldado por Estados Unidos y por gobiernos europeos, continúa con el genocidio en Gaza. Desde octubre de 2023, más de 248 mil palestinos han sido asesinados o heridos, en su mayoría mujeres y niños, y más de 11 mil permanecen desaparecidos, además de cientos de miles de desplazados y la destrucción generalizada del territorio.