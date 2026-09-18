Irán alaba veto ruso-chino a proyecto “políticamente motivado” de EEUU en CSNU

“Rusia y China una vez más se mantuvieron firmemente en defensa de la Carta de la ONU, el derecho internacional y la integridad del Consejo”, escribió el jueves la Misión de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un mensaje publicado en la red social X, en el que valoró la postura de ambos países por impedir la aprobación de un proyecto de resolución antiraní presentado por Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU).

La representación iraní señaló que el proyecto estadounidense, que calificó de “políticamente motivado”, buscaba reactivar el mandato del Panel de Expertos del denominado Comité 1737. Según la misión, Rusia y China impidieron “otro intento cínico” de Estados Unidos y sus aliados de utilizar el Consejo de Seguridad para sus fines políticos.

La misión iraní también reiteró que la resolución 2231 del Consejo de Seguridad “expiró definitivamente” el 18 de octubre de 2025. Según Teherán, desde esa fecha quedaron permanentemente terminadas todas las disposiciones, medidas, restricciones y mecanismos relacionados con el ámbito nuclear, y el Consejo concluyó su consideración de la cuestión nuclear iraní. Asimismo, indicó que el tema “No proliferación” había sido eliminado de la agenda del Consejo de Seguridad.

La sesión del Consejo de Seguridad se celebró bajo el tema de “No proliferación” y estuvo vinculada a las actividades del Comité de Sanciones 1737 sobre Irán. En este marco, Estados Unidos presentó un proyecto de resolución para prorrogar el mandato del Panel de Expertos del Comité.

En la votación, Rusia y China rechazaron el proyecto estadounidense, mientras que Somalia y Pakistán se abstuvieron. Los otros 11 miembros del Consejo votaron a favor de la iniciativa.

Para aprobar un proyecto de resolución se requieren al menos nueve votos favorables y la ausencia de un voto negativo de cualquiera de los cinco miembros permanentes del Consejo. Por ello, pese a obtener 11 votos a favor, la iniciativa estadounidense no logró ser aprobada debido al veto de Rusia y China.

El Comité de Sanciones 1737 fue creado mediante la Resolución 1737 (2006) para supervisar las medidas relacionadas con Irán y presentar informes periódicos al Consejo de Seguridad. Tras la adopción del acuerdo sobre el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA o PIAC, por sus siglas en inglés) en 2015 y la aprobación de la Resolución 2231, las resoluciones anteriores sobre las sanciones contra Irán, incluida la 1737, quedaron suspendidas, dejando al Comité 1737 y su mecanismo de informes sin efecto.

En agosto de 2025, Francia, Alemania y el Reino Unido, integrantes de la denominada troika europea (E3) del JCPOA, violando este acuerdo internacional, activaron el llamado mecanismo de ‘snapback’ con el objetivo de restablecer las sanciones de la ONU contra Irán.