Combatientes yemeníes toman los montes de Al-Aghbara, con vistas al estrecho de Bab al-Mandab

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Las Fuerzas Armadas de Yemen, vinculadas al movimiento Ansarullah, liberaron de las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí la cordillera de «Al-Aghbara», en la zona de Al-Mudáraba, situada en la provincia de Lahij y con vistas al estratégico estrecho de Bab al-Mandab, en el mar Rojo.

Con esta victoria, las Fuerzas Armadas de Yemen, respaldadas por Saná, consolidaron su control sobre la cordillera de Al-Aghbara, en las zonas de Al-Mudáraba y Ras al-Ara, prolongación de la cordillera de Kahbub, con vistas a Bab al-Mandab.

Fuentes locales informaron de que la Brigada Al-Amaliqa (la denominada Brigada de los Gigantes del sur de Yemen), respaldada por Arabia Saudí, se retiró y abandonó sus posiciones tras el ataque de las Fuerzas Armadas de Yemen.

Estas fuentes añadieron que las fuerzas de Saná aseguraron a las tribus de la zona que sus operaciones solo tienen como objetivo las concentraciones de fuerzas respaldadas por Arabia Saudí.

Las fuentes señalaron que el control de las Fuerzas Armadas de Yemen, respaldadas por Ansarullah, sobre los montes de Al-Aghbara refuerza sus posiciones en Bab al-Mandab, les proporciona una mayor capacidad de vigilancia y supervisión de la zona y permite impedir cualquier concentración o movimiento de fuerzas enemigas en el área de Bab al-Mandab y en la costa occidental.

En los últimos días, las Fuerzas Armadas de Yemen, en respuesta a los ataques aéreos y al bloqueo terrestre, marítimo y aéreo impuesto a este país por Arabia Saudí, llevaron a cabo una serie de operaciones mediante las cuales, tras hacer retroceder a los combatientes yemeníes respaldados por Arabia Saudí, lograron hacerse con el control de la histórica ciudad portuaria de Al-Mukha y de la importante, estratégica y costera zona de Kahbub, en el sur del país.

Esto incrementa considerablemente el control del Ejército yemení sobre el estratégico estrecho de «Bab al-Mandab», considerado una de las principales rutas marítimas del mundo.

Las Fuerzas Armadas de Yemen también recuperaron varias islas estratégicas, completando así su dominio sobre esta vía marítima.