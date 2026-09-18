mantener vivo el recuerdo de los mártires clérigos es deber de todos

El Ayatolá Naser Makarem Shirazi, uno de los grandes jurisconsultos (marayi), emitió un mensaje para la reunión de los estudiantes de seminario (tullâb) de la provincia de Fars en la Escuela Imam Musa al-Kazim (a.s.), cuyo texto es el siguiente:

(بسم الله الرحمن الرحیم)

(الحمدلله رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وآله الطاهرین واللعن علی اعدائهم اجمعین)

Dijo Dios Todopoderoso:

(قال الله تعالی)

«فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِینَ عَلَی الْقَاعِدِینَ أَجْرًا عَظِیمًا / دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَکَانَ اللّهُ غَفُورًا رَحِیمًا» “Dios ha preferido a los combatientes por encima de los que se quedan [en casa] con una gran recompensa / Grados de Él, perdón y misericordia; y Dios es Indulgente, Misericordioso.”

Considero necesario comenzar expresando mi más sincera apreciación y agradecimiento a todos los organizadores y participantes, especialmente a los respetados estudiantes de seminario (tullâb) de la provincia de Fars, quienes se han reunido en esta asamblea bendita consagrada en nombre de los mártires, en particular los eruditos mártires (‘ulamâ’ shahîd).

Asimismo, considero necesario expresar mi más sincero agradecimiento por el apoyo ferviente y entusiasta del querido pueblo, en particular del noble pueblo de la provincia de Fars, al sistema de la República Islámica y a los ideales de la Revolución Islámica, así como a todos aquellos que, con un esfuerzo sincero y compasivo, trabajan en estos días duros y difíciles por la dignidad, la seguridad y la gloria del país.

La temporada que dejamos atrás fue una temporada mezclada con dolor y esperanza: dolor por la agresión contra el país islámico de Irán, el martirio de un grupo de los mejores seres queridos e hijos de esta tierra —en particular el líder mártir (rahbar-e shahîd, que Dios exalte su rango)— y las pérdidas humanas y financieras infligidas al noble pueblo; y, al mismo tiempo, la esperanza en la victoria sobre el enemigo perverso, en la reconstrucción de lo destruido y en la construcción de un futuro más luminoso, próspero y poderoso que el pasado.

En tales circunstancias, lo que tiene gran importancia es preservar esta esperanza y fortalecer el espíritu doctrinal e institucional (rûhieh-ye maktabî), la resistencia y la firmeza en el corazón de todas las personas. Sin duda, uno de los caminos para fortalecer este espíritu es mantener vivo el recuerdo y el nombre de los combatientes (muyahidîn) que entregaron su vida y sus bienes en el camino de Dios y, según la expresión del glorioso Corán, Dios Todopoderoso les ha comprado su vida y sus bienes a cambio del Paraíso, prometiéndoles grados sublimes, perdón y Su misericordia.

Entre ellos, los mártires clérigos y seminaristas (shuhadâ’-ye rûhânî va talabeh) son activos preciosos del Islam y de la Revolución Islámica; grandes personalidades que, junto a su misión científica, religiosa y de predicación (tablîgh), también tuvieron una presencia brillante en el ámbito de la yihad y de la defensa de los valores divinos, y con la ofrenda de sus vidas probaron la sinceridad de su fe y su lealtad al Islam, al pueblo y a la patria islámica. Por lo tanto, mantener vivo el recuerdo y el nombre de estos queridos, y explicar su conducta (sîrah), sus luchas y sus ideales, es un deber que incumbe a todos nosotros, especialmente a los seminarios (hawzat) y a la joven generación del clero. Presentar estos modelos de fe y abnegación sentará las bases para la transmisión de la cultura del sacrificio y la yihad a las generaciones futuras y asegurará la continuidad de este valioso legado en la sociedad islámica.

Para finalizar, agradezco y reconozco una vez más a todos los directivos y organizadores de esta valiosa reunión, extiendo mi caluroso y sincero saludo al pueblo religioso y querido de la provincia de Fars, y pido a Dios Todopoderoso el honor y la grandeza cada vez mayores del Islam y de los musulmanes, los grados sublimes para los queridos mártires —en particular los mártires clérigos y seminaristas de la provincia de Fars— y el éxito para todos ustedes, mis queridos.

(والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته)

Qom — Naser Makarem Shirazi