La reacción del Ayatolá Sheij Isa Qasem a la mentira sobre el ataque de Yemen a La Meca

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el Ayatolá Sheij Isa Qasem, líder de los shiíes de Baréin, escribió en las redes sociales, en reacción a la mentira saudí sobre el ataque de la Resistencia de Yemen a La Meca Magna: «El ataque a La Meca Magna no es propio de las características del pueblo yemení; los yemeníes son un pueblo apegado a los principios religiosos».

Añadió: «Lo que se conoce del pueblo y del gobierno de Yemen es su firme apego a la religión, su perseverancia y firmeza en el camino de Dios, su gran temor a Su castigo y su enorme esperanza de alcanzar Su complacencia».

El Sheij Isa Qasem agregó: «Todo esto, tanto en la palabra como en la acción, ha demostrado su valía en las situaciones de prueba más difíciles. Por lo tanto, es sumamente improbable que ellos permitan la más mínima falta de respeto o agresión contra La Meca Magna y el Santuario puro de Dios; una agresión que sería incompatible con la veneración y la exaltación que profesan hacia el rango de estos dos lugares sagrados ante Dios».