Puesta en marcha de un sistema digital para el registro y seguimiento de los ataques contra mezquitas en los Países Bajos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): un organismo encargado de representar a la comunidad musulmana en los Países Bajos anunció la puesta en marcha de un sistema digital para el registro y la documentación de los ataques contra las mezquitas en ese país europeo.

Según informó la cadena Al Jazeera, el Órgano de Contacto entre los Musulmanes y el Gobierno (CMO), que representa a los musulmanes de los Países Bajos, anunció que ha puesto en marcha un centro nacional de registro de informes para el registro y la documentación de ataques, amenazas y actos de vandalismo contra las mezquitas en ese país.

Según este plan, todas las mezquitas y los consejos islámicos de los Países Bajos pueden reportar, a través de internet, los ataques e incidentes de los que son objeto, en el sistema del Centro Nacional de Reporte de Incidentes dirigidos contra instituciones islámicas, que funciona bajo la supervisión de este organismo.

Facilitar el registro y seguimiento de las denuncias

Muhsin Köktaş, presidente de este organismo, afirmó que el nuevo centro ofrece un método más sencillo, transparente y accesible para la comunicación con la comunidad musulmana.

Explicó que, en muchos casos, las mezquitas de los Países Bajos, tras presentar una denuncia, no reciben suficiente información sobre los mecanismos de seguimiento de su expediente.

Köktaş añadió: «A través de esta línea de comunicación, estaremos en contacto con las instituciones afectadas para asegurarnos de que sus expedientes de solicitud se completen, dar seguimiento serio a las denuncias y dialogar sobre las medidas que se pueden adoptar de manera conjunta».

Policía de los Países Bajos: la denuncia de casos de discriminación es insuficiente

El presidente de este organismo también señaló que la policía de los Países Bajos ha expresado su preocupación por el bajo nivel de denuncia de los incidentes discriminatorios, incluidos los ataques contra las mezquitas.

Según Köktaş, las denuncias, las estadísticas y los informes anuales de este centro se pondrán a disposición de los organismos competentes de los Países Bajos, en particular el Ministerio de Justicia y las organizaciones que trabajan en la lucha contra la discriminación.

Afirmó: «De esta manera, podremos establecer una comunicación directa con los organismos gubernamentales competentes y contar con una posición y un marco más sólidos a la hora de exigir al gobierno neerlandés medidas concretas basadas en datos, la elaboración de leyes y la adopción de las medidas de protección necesarias».

Fortalecimiento de la lucha contra la islamofobia

Köktaş subrayó que uno de los objetivos de este plan es fortalecer la posición de la comunidad musulmana de los Países Bajos en el diálogo con los organismos responsables de ese país en materia de lucha contra la islamofobia.

También afirmó que la policía de los Países Bajos ha acogido con satisfacción la puesta en marcha de este sistema, aunque al mismo tiempo anima a los ciudadanos a que también denuncien los incidentes ante las autoridades oficiales.

El presidente de este organismo agregó: «Animamos a los ciudadanos a que redacten correctamente sus informes, junto con las pruebas y la documentación necesarias, y los envíen a la policía. Asimismo, para garantizar la fiabilidad de este sistema, verificaremos la veracidad de los informes a través de los responsables de las mezquitas y de las instituciones correspondientes».

Registro de 414 casos de discriminación contra musulmanes en 2025

Köktaş informó además que, en el año 2025, la policía de los Países Bajos registró 414 casos de discriminación contra los musulmanes de ese país, de los cuales 20 tuvieron como objetivo directo a mezquitas.