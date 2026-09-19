La joya de Rayy: ¿por qué la peregrinación a Abd al-Azim al-Hasani (P) equivale a la de Karbala?

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En el calendario espiritual del shiísmo, el nombre de Su Excelencia Abd al-Azim al-Hasani (P) brilla con un esplendor especial. No es únicamente un ilustre Imamzade, sino también un sabio divino, un transmisor de hadices digno de confianza y un embajador fiel de Ahlul Bait (PB) en la tierra de Irán. Nació en Medina el 4 de Rabi al-Zani del año 173 de la Hégira (13 de septiembre de 789 d. C.), y su linaje se remonta, a través de cuatro generaciones, al Imam Hasan al-Mujtaba (P) [1]. Sin embargo, lo que lo distingue de muchos de los sadat hasaníes es su elevada posición científica y su firme adhesión a la Walaya, cualidad confirmada y avalada por cuatro Imams infalibles [2].

Posición y rango en las palabras de los infalibles (P)

El Sheij Saduq narra en su libro «Kamal al-Din» que, cuando Abd al-Azim (P) presentó sus creencias ante el Imam al-Hadi (P), el Imam le dijo: «Tú eres de nuestros verdaderos amigos» [3]. Esta elevada expresión revela la profundidad de su vínculo con la familia de la infalibilidad. El Imam al-Hadi (P) también respondió a Aba Hammad al-Razi diciendo: «Cuando tengas alguna duda en asuntos religiosos, pide la respuesta a Abd al-Azim al-Hasani y transmítele mis saludos» [4]. Esta referencia explícita a un sabio religioso demuestra su posición científica como referente religioso de su época.

Tres aleyas coránicas: faros en el camino de la peregrinación

1. La aleya de la Wasila: el mandato de la proximidad a Dios

Dios dice: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ» [«¡Oh, creyentes! Temed a Dios y buscad hacia Él el medio (wasila) de acercamiento»] (Corán 5:35).

Según esta aleya, el concepto de «wasila» tiene un alcance muy amplio y abarca todo aquello que acerque al ser humano a su Señor. La peregrinación a los amigos de Dios (awliyā) y la intercesión (tawassul) ante ellos son una manifestación clara de esta wasila, pues los allegados a la Presencia Divina son, en sí mismos, un puente entre los siervos y su Señor.

2. La aleya de los Sadiquín: la compañía de los veraces de Dios

Dios dice asimismo: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ» [«¡Oh, creyentes! Temed a Dios y uníos a los hombres veraces y creyentes»] (Corán 9:119).

Los exégetas han interpretado a los «Sadiquín» como los Imams de la guía y los faros del camino, aquellos a quienes Dios ha purificado de toda impureza. Su Excelencia Abd al-Azim (P), como uno de los seguidores fieles de este camino, fue en su época una manifestación práctica de la «compañía de los veraces», y hoy su peregrinación renueva el pacto con esa misma escuela de sinceridad y rectitud.

3. La aleya del Tawallí: la Walaya de los amigos de Dios

Dios dice también: «وَمَنْ یَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ» [«Y quien tome como protector a Dios, a Su Mensajero y a los creyentes, [triunfará], porque el partido de Dios es en verdad el vencedor»] (Corán 5:56).

Esta aleya presenta la aceptación de la Walaya de los amigos de Dios como factor de triunfo y felicidad. Abd al-Azim (P) fue él mismo un modelo insuperable de adhesión a la Walaya: a pesar de su avanzada edad y de la plenitud de su ciencia y virtud, se mostraba, ante el Imam al-Hadi (P), plenamente obediente al Wali de Dios.

La recomendación de la peregrinación: una recompensa equiparable a la de Karbala

Quizás la parte más asombrosa sobre Su Excelencia Abd al-Azim (P) sea el relato en el que el Imam al-Hadi (P) dijo a uno de los habitantes de Rayy: «Sabe que si visitas la tumba de Abd al-Azim en tu propia ciudad, serás como quien ha visitado a Huséin ibn Ali (P)». Con estas luminosas palabras, el Imam al-Hadi (P) reveló el rango de Abd al-Azim (P) y, a la vez, abrió a los shiíes un camino cercano para no quedar privados de las inmensas gracias de Karbala. En otros relatos se menciona también que a quien visite su tumba le será asegurado el paraíso. El ayatolá Joshvaght, uno de los maestros de ética del seminario, señalaba respecto a este relato: «De estas palabras se desprende que él posee tal rango... esperamos que los shiíes, en especial los habitantes de Teherán y sus alrededores, reconozcan su valor y acudan a visitarlo» [8].

Un legado perdurable en el corazón de Irán

Su Excelencia Abd al-Azim (P) falleció en el año 252 de la Hégira (866 d. C.) en la ciudad de Rayy. Su emigración a Rayy se llevó a cabo por orden del Imam al-Hadi (P) y con el propósito de guiar a los habitantes de esa tierra [9]. Tras su fallecimiento, su mausoleo se convirtió en uno de los centros espirituales y culturales más importantes de Irán. Hoy, su santuario purificado, situado al sur de Teherán, recibe cada año a millones de peregrinos de todo Irán y del mundo. Su bendecida presencia en Rayy reforzó el estatus religioso de esta ciudad y estableció un vínculo indisoluble entre la escuela de Ahlul Bait (PB) y la sociedad shií de Irán [10].

Su Excelencia Abd al-Azim al-Hasani (P) no es solamente un excelso Imamzade sepultado en la meseta de Irán; es el símbolo perfecto de un sabio practicante, un estratega de la comunicación y un embajador de la Walaya. Peregrinar a él es renovar el pacto con la Walaya, la ciencia, la piedad y el esfuerzo (yihad). En un mundo que hoy, más que nunca, necesita espiritualidad y seres humanos perfectos, el luminoso santuario de Sayed al-Karim en Rayy es un faro que muestra el camino a quienes buscan la verdad.

Sepamos apreciar el valor de esta gran bendición y beneficiémonos de las incontables gracias de este magnífico lugar de peregrinación.

Notas: