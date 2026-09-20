Hezbolá: aunque la guerra se prolongue, Irán y nosotros hemos vencido

Durante un discurso pronunciado en el marco de la conferencia ‘Mártir de la resistencia’, celebrada este sábado con motivo del 55.º aniversario de la fundación de la Organización de Estudiantes Imamíes en Pakistán, el sheij Naim Qasem hizo referencia a las numerosas exitosas operaciones de represalia de la República Islámica frente a la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel, retomada el 28 de febrero durante cuarenta días y que continúa con ataques intermitentes, tras un episodio similar durante doce días de junio del 2025.

“Hemos salido victoriosos”

Washington y el régimen de Tel Aviv pretendían derrocar el sistema islámico gobernante en Irán, “pero (Irán) hizo frente al desafío” a pesar de la duración del enfrentamiento, afirmó el secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) y añadió que la resistencia y la capacidad de mantener la cohesión frente a la ofensiva impidieron alcanzar los objetivos perseguidos por sus adversarios.

“Aunque lleve mucho tiempo, Irán ha ganado, y aunque a nosotros nos lleve días o meses, hemos salido victoriosos porque nos mantuvimos firmes e impedimos que lograran sus objetivos”, ha ratificado.

Según prevé el máximo dirigente de Hezbolá, “gradual e inevitablemente surgirán debilidades y el enemigo caerá en el plano material. “Con determinación y firmeza, junto a nuestro pueblo, podemos lograr el resultado deseado”, sentenció.

La resistencia es la única manera de liberar la tierra y hacer frente a Israel

El máximo dirigente de Hezbolá uso de relieve que “la resistencia es el único camino para liberar la tierra”, mientras que las demás vías constituyen “una pérdida de tiempo”. Agregó que enfrentar a Israel y a las potencias hegemónicas “no puede hacerse sino mediante la resistencia”.

“Hemos experimentado esta resistencia en el Líbano y hemos comprobado que libera la tierra y al pueblo, y obliga al enemigo israelí a retirarse derrotado y humillado. Además, revitaliza y fortalece la causa palestina”, señaló.

Insistió en que la resistencia “en todas sus formas” es necesaria y significa “rechazar al enemigo y luchar siempre que sea posible, cada uno según su posición y función”.

El sheij Qasem reconoció que no existe “ningún equilibrio militar” entre Hezbolá e Israel, pero sostuvo que el movimiento considera que defiende una causa legítima y que debe mantener la resistencia independientemente del coste y de las pérdidas.

En este contexto, reafirmó que la cuestión palestina constituye “la causa central” e hizo hincapié en la continuidad de la resistencia como respuesta a Israel.

“Somos los legítimos dueños de la tierra y debemos resistir, sin importar cuán grandes sean los sacrificios; la victoria llegará, si Dios quiere”, concluyó el sheij Qasem.

Hezbolá, como parte del Eje de Resistencia regional ante Israel, inició operaciones militares contra el régimen de Tel Aviv el 2 de marzo en respuesta a la agresión estadounidense-israelí contra Irán, las reiteradas violaciones israelíes del alto el fuego de 2024 y la persistente ocupación israelí de territorio libanés en el sur. Desde entonces, y pese a meses de negociaciones y acuerdos, Israel ha continuado su ofensiva militar contra el Líbano.

Según cifras oficiales libanesas, los ataques israelíes contra e Líbano han causado la muerte de casi 4400 personas y dejado heridas a otras 12 500 desde el 2 de marzo.