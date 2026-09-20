Tokio: apoyo a la sala de oración para turistas, no construcción de una mezquita

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

El Centro de Verificación de Datos de Japón (JFC) anunció en un informe que es falsa la afirmación difundida en la red social "X" según la cual el gobierno local de Tokio habría destinado presupuesto para la construcción de mezquitas islámicas. Esta afirmación se planteó tras la amplia difusión en el ciberespacio de un contenido titulado "Tokio subsidia la construcción de una mezquita islámica"; sin embargo, las verificaciones realizadas muestran que el apoyo financiero mencionado no está relacionado con la construcción de una mezquita.

Según este informe, el Gobierno Metropolitano de Tokio cuenta con un programa denominado "Plan de Fortalecimiento de la Capacidad de Recepción de Turistas Extranjeros", cuyo objetivo es ayudar a los centros relacionados con el turismo a responder mejor a las necesidades de los viajeros extranjeros. En el marco de este plan, se apoyan algunas medidas como la señalización multilingüe, la creación de infraestructuras de comunicación y la habilitación de espacios adecuados para las necesidades culturales de los turistas.

Una de las partes de este programa es el apoyo a las salas de oración (Prayer Room) en algunos centros turísticos, hoteles y centros de servicios; un asunto que en el ciberespacio se confundió con la construcción de una mezquita. El Gobierno de Tokio ha declarado explícitamente que no tiene ningún plan para subsidiar la construcción de mezquitas, y que las ayudas de este plan no incluyen la construcción o ampliación de lugares de culto como las mezquitas.

Las autoridades de Tokio han subrayado que las salas de oración apoyadas en este plan no son mezquitas ni lugares religiosos exclusivos para un grupo determinado, sino espacios destinados a responder a las diversas necesidades culturales y religiosas de los turistas extranjeros. Asimismo, una de las condiciones para recibir este apoyo es que dichos espacios sean de acceso público y que la información sobre su disponibilidad se difunda en distintos idiomas.

El Centro de Verificación de Datos de Japón, tras examinar las declaraciones difundidas y consultar las explicaciones oficiales del Gobierno de Tokio, anunció que carece de veracidad la afirmación de que "Tokio destinó presupuesto para la construcción de una mezquita islámica". Según este centro, el apoyo financiero existente está relacionado con la mejora de los servicios turísticos y la creación de instalaciones como salas de oración en centros de servicios, y no con la construcción de mezquitas o centros religiosos.

Este informe se publica en un momento en que, con el aumento del turismo internacional en Japón, algunas ciudades y centros turísticos del país han buscado en los últimos años ofrecer más instalaciones para los turistas de distintos orígenes culturales y religiosos. No obstante, la verificación realizada muestra que el plan de Tokio es una medida en el ámbito del turismo y los servicios públicos, y no tiene relación con la financiación de la construcción de mezquitas.