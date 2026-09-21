El Gran Ayatolá Seyed Musa Shobeiri Zanjani parte hacia la Misericordia Divina

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el Gran Ayatolá Seyed Musa Shobeiri Zanjani, una de las fuentes de emulación más respetadas del mundo islámico y una figura eminente del seminario de Qom, ha fallecido a los 98 años.

Su oficina anunció en las primeras horas del lunes que «el alma pura del jurisconsulto del Ahl al-Bayt (PB) y la autoridad exaltada de la comunidad shií global, el Gran Ayatolá Shobeiri Zanjani, se ha unido a Dios».

El anuncio citó el versículo coránico: «Aquellos a quienes los ángeles hacen morir estando en el bien, les dicen: “La paz sea sobre vosotros; entrad en el Paraíso por lo que solíais hacer”».

El difunto marja había sido ingresado en un hospital de la ciudad santa de Qom el viernes por la noche a causa de una complicación pulmonar, y permaneció bajo cuidados intensivos durante dos días antes de su fallecimiento. Su oficina informó que los detalles de las ceremonias fúnebres y del sepelio se darán a conocer más adelante.

La oficina ofreció sus condolencias a los seminarios islámicos, al noble pueblo de Irán y a los seguidores de la marja'iyya en todo el mundo. Describió su vida bendita como una de «profunda reflexión, incesante esfuerzo académico, dedicación sincera a la preservación y el engrandecimiento de la jurisprudencia auténtica, la difusión de las enseñanzas islámicas, la salvaguarda del Islam shií y la buena voluntad hacia el pueblo».

El Gran Ayatolá Shobeiri Zanjani nació el 2 de marzo de 1928 en Qom, tres meses después de que su padre, el difunto Ayatolá Seyed Ahmad Shobeiri Zanjani, se estableciera junto al santuario de la Excelencia Fátima Masuma (la paz sea con ella). Fue nombrado Musa en honor a esa sagrada cercanía. Su padre fue un destacado jurisconsulto, colaborador cercano del fundador del seminario de Qom, el Sheij Abdolkarim Haeri Yazdi, y compañero del Imam Jomeiní en los círculos académicos de la ciudad.

Comenzó sus estudios seminaristas desde niño. Más tarde asistió a las lecciones avanzadas de los principales maestros de Qom y Najaf, entre ellos los Grandes Ayatolás Seyed Hosein Boruyerdi, Seyed Mohamad Mohaqeq Damad, Seyed Abolqasem al-Joi, Seyed Mohsen Hakim, Seyed Abdolhadi Shirazi y el Imam Jomeiní.

Se convirtió en una de las principales autoridades en ilm al-rijal, la ciencia de la evaluación de los transmisores de hadices, y enseñó fiqh avanzado en Qom durante más de cuatro décadas.

Tras el fallecimiento del Gran Ayatolá Mohamad Ali Araki en 1994, la Sociedad de Maestros del Seminario de Qom lo incluyó entre los siete jurisconsultos calificados para la marja'iyya.

Aceptó esa responsabilidad con su característica mesura, permaneciendo dedicado a la enseñanza, la investigación y la formación de eruditos, más que a la exposición pública.

Durante muchos años también dirigió las oraciones congregacionales en el santuario sagrado de la Excelencia Fátima Masuma (la paz sea con ella).

Su fallecimiento constituye una pérdida profunda para los seminarios de Qom y Najaf, para los seguidores del Ahl al-Bayt (PB) y para la República Islámica, que siempre ha considerado a sus grandes jurisconsultos como guardianes de la fe y de la identidad espiritual de la nación.

Los detalles de las ceremonias de despedida en la ciudad santa serán dados a conocer por su oficina.