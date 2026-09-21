Manifestación de miles de tunecinos por la liberación de los activistas detenidos de la Flotilla Sumud

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): en esta manifestación, celebrada el sábado por la noche, los participantes volvieron a exigir la liberación de los miembros detenidos de la Flotilla Sumud.

Según este informe, Wael Naouar, Ghassan Boughdiri, Nabil Channoufi y Ghassan Henchiri enfrentan acusaciones que incluyen blanqueo de dinero y uso indebido de fondos de ayuda. Fueron arrestados en marzo de 2026, mientras se preparaban para un nuevo viaje marítimo desde Túnez hacia Gaza.

Los organizadores de la Flotilla Sumud declararon que la continuación de la detención de estos activistas es inaceptable y advirtieron sobre el empeoramiento de su estado de salud tras el inicio de una huelga de hambre en protesta por las condiciones de su detención.

Bassem Trifi, presidente de la Liga Tunecina de Derechos Humanos, afirmó que «esta causa tiene motivaciones políticas» y subrayó que los detenidos están siendo tratados como presos de conciencia y presos políticos.

Trifi añadió: «La causa palestina goza de un amplio apoyo popular en Túnez, y en mi opinión, vincular las actividades del movimiento propalestino con el tema de la gestión de las ayudas financieras es un intento de desviar la atención de la cuestión de Palestina».

En este contexto, Ghassen Bouazzi, una de las personas que exigió la liberación de estos activistas, afirmó que su detención forma parte de una campaña más amplia dirigida contra opositores políticos, defensores de derechos humanos y periodistas. Sin precisar a quién se refería, señaló que en este caso interviene presión extranjera.

La «Flotilla Global Sumud» ha declarado que ha puesto en marcha sus campañas como un movimiento pacífico cuyo objetivo es protestar contra el asedio impuesto a Gaza, oponerse a la política de hambruna aplicada contra la población de Gaza y denunciar la destrucción de la infraestructura civil en esta región.

En 2025, embarcaciones pertenecientes a esta flotilla fueron atacadas por dos drones en el puerto de «Sidi Bou Said», antes de que las fuerzas navales del régimen israelí las interceptaran en su ruta hacia Gaza, confiscaran sus botes, detuvieran a los participantes y posteriormente los deportaran.

En marzo de 2026, las autoridades tunecinas detuvieron a varios miembros del comité ejecutivo de la «Flotilla Sumud», que trabajaban con el objetivo de romper el asedio impuesto a la Franja de Gaza. De ellos, tres fueron posteriormente liberados, pero cuatro activistas permanecen aún detenidos.

Desde entonces, los llamamientos de organizaciones de derechos humanos y de los familiares de los detenidos para exigir su liberación han continuado.