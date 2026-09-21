La primera ministra de Italia promete prohibir el burka y el niqab en las escuelas

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Giorgia Meloni, la primera ministra de derecha de Italia, anunció que el país prohibirá el burka y el niqab en las escuelas y que también se limitará el número de alumnos extranjeros en las aulas. Un asunto que ha cobrado mayor relevancia política ante las expectativas de que la inmigración se convierta en uno de los ejes centrales de las próximas elecciones generales de Italia.

Meloni presentó estos cambios propuestos en un acto de la rama juvenil del partido conservador nacionalista Hermanos de Italia (FdI). Asimismo, añadió que la participación en cursos de idioma italiano será obligatoria para los padres de alumnos extranjeros que enfrenten dificultades graves de integración en el sistema educativo.

La primera ministra de Italia declaró en el festival nacional «Gioventù Nazionale», celebrado en Roma: «Para nosotros, todo aquel que llega a Italia y quiere construir aquí su futuro debe aprender nuestro idioma, comprender nuestra cultura y respetar nuestras leyes. Esta es la única vía seria para su integración».

En caso de que estos cambios sean aprobados por el gobierno italiano, deberán recibir la aprobación del parlamento del país en un plazo de 60 días para convertirse en ley.

El gobierno de derecha de Meloni es considerado el más duradero de Italia desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, se espera que su partido enfrente un desafío serio en 2027 por parte del partido «Futuro Nazionale» (FN), una formación situada más a la derecha que Hermanos de Italia y cuya popularidad en las encuestas ha crecido rápidamente desde febrero. En julio, el partido FN había pedido una postura estricta frente al uso del burka en las escuelas de Italia.

La legislación relativa a la cobertura del rostro

El burka es una prenda que cubre todo el rostro y que algunas mujeres musulmanas utilizan; esta cobertura oculta incluso los ojos. El niqab es similar al burka, pero en él los ojos permanecen visibles.

Ninguna de estas dos prendas está explícitamente prohibida en Italia, pero una ley aprobada en 1975 prohíbe el uso de cascos o de prendas que dificulten la identificación de la persona sin una razón justificada.

Posteriormente, un fallo emitido en 2008 precisó que la cobertura total del rostro por motivos religiosos o culturales puede utilizarse, siempre que el rostro de la persona quede al descubierto durante la verificación de identidad.

Sin embargo, la Liga, partido antiinmigración que forma parte de la coalición gobernante de la primera ministra italiana Meloni, presentó a principios de este año un proyecto que prohíbe el uso de cascos o prendas que impidan la identificación, salvo en circunstancias especiales, como eventos deportivos o lugares de culto.

Junto con la promesa de prohibir el burka, Meloni afirmó que también se aplicará un límite legal al número de alumnos extranjeros en cada aula.

No obstante, la legislación italiana ya contempla actualmente un tope del 30% para la proporción de alumnos extranjeros en cada aula y escuela, y Meloni no ha explicado cómo se modificará este límite.

Actualmente, los alumnos extranjeros representan alrededor del 12% del total de estudiantes en las escuelas de Italia.