Pezeshkian promete defender posición de Irán y mostrar su fortaleza ante AGNU

“Explicar las realidades existentes, la situación de sufrimiento del pueblo iraní, los crímenes cometidos en la región y los procesos que han generado desconfianza en el ámbito internacional serán algunos de los asuntos que abordaremos”, ha afirmado este martes el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, al referirse a los temas que planteará durante su visita a Nueva York para participar en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU).

El mandatario iraní ha destacado que la Asamblea General de las Naciones Unidas constituye un espacio para explicar la situación de Irán y la firmeza de su pueblo. “Defenderemos con firmeza nuestras posiciones en los foros internacionales”, ha declarado, y ha agregado que buscará transmitir el mensaje del pueblo iraní a la opinión pública mundial.

En este contexto, Pezeshkian ha denunciado el incumplimiento de acuerdos por parte de Estados Unidos y ha señalado que Irán ha participado en negociaciones y ha suscrito acuerdos, pero ha visto cómo la otra parte “ha incumplido fácilmente sus acuerdos y compromisos”.

Al referirse a los acontecimientos en Gaza y otros puntos de la región, el presidente iraní ha señalado que lo ocurrido en Gaza, Palestina, Siria, Yemen, Irán y otros lugares debe analizarse a la luz de las realidades sobre el terreno. Asimismo, ha advertido que no se puede justificar cualquier acción bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo.

Sobre Gaza, ha afirmado que impedir el acceso de la población a alimentos y agua y atacar a mujeres, niños y ancianos “no es compatible con las afirmaciones sobre (la defensa de) los derechos humanos”.

Respecto a las restricciones a la presencia del equipo de medios iraní que acompaña a la delegación en Nueva York, Pezeshkian ha aseverado que estas medidas no impedirán transmitir el mensaje de Irán. “Hay numerosos medios de comunicación presentes en Nueva York y, si podemos gestionar y transmitir adecuadamente nuestro mensaje, habrá posibilidad de reflejar las posiciones de Irán”, ha indicado.

Pezeshkian también se ha referido a las distintas presiones ejercidas contra la República Islámica y ha afirmado que estos esfuerzos no se limitan al ámbito mediático. Según el presidente, algunos actores buscan utilizar diferentes vías para incrementar la presión sobre el pueblo iraní y obligar al país a someterse.

“Cuando las presiones militares no lograron alcanzar sus objetivos, se emprendieron esfuerzos en otros ámbitos, entre ellos la imposición de restricciones, la presión económica y política, la creación de divisiones internas y el uso de algunos medios de comunicación y diferentes corrientes para generar una brecha en la sociedad”, ha condenado.

Finalmente, ha asegurado que el país hará frente a estos esfuerzos apoyándose en la unidad y cohesión existentes.

La visita de Pezeshkian a Nueva York se produce cuando la agresión militar estadounidense-israelí contra Irán entra ya en su séptimo mes, y aumenta la presión pública y política sobre el presidente estadounidense, Donald Trump, para que encuentre una solución a la guerra.

El 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, inaugurado el 8 de septiembre, reúne a los 193 Estados miembros bajo el lema “Restaurar la confianza, gestionar la transformación”. El debate general comienza el 22 de septiembre y durante una semana abordará conflictos, crisis humanitarias y económicas, cambio climático y racismo, entre otros desafíos mundiales.