La toma de decisiones en Yemen, antes de la revolución, estaba en manos de EE.UU. y el Reino Unido, y sembró pánico en el «Grupo de los Diez Países»

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): en su discurso, el Secretario General de Ansar Allah de Yemen calificó la revolución del 21 de septiembre como uno de los días de Dios, en el que se concedió una gran bendición al pueblo yemení, y felicitó este día al pueblo de Yemen, a los revolucionarios, a las familias de los mártires, a los heridos y a las fuerzas armadas.

Explicó que, antes de la revolución, Yemen necesitaba con urgencia este movimiento, ya que la libertad y la independencia del pueblo habían sido confiscadas en la práctica.

Según sus palabras, el país estaba bajo una tutela extranjera liderada por Estados Unidos, con la participación del Reino Unido y Arabia Saudita, mientras que el régimen sionista también se preparaba para entrar en esta escena.

Subrayó: «La tutela extranjera significa la confiscación de la libertad y la independencia; se trata de una cuestión sumamente peligrosa que acarrea grandes perjuicios tanto para la religión como para la vida mundana».

El Secretario General de Ansar Allah advirtió: «Si hubiera continuado la situación anterior a la revolución, el pueblo yemení habría quedado en la misma fila que las naciones ocupadas y sometidas, naciones que habían perdido por completo su libertad y se habían vuelto totalmente subordinadas al enemigo. Los enemigos querían que Yemen fuera un país sin dignidad, que su riqueza fuera saqueada y que su territorio fuera ocupado».

Sobre el peligro de la tutela oficial extranjera, afirmó: «Esta tutela provenía de enemigos que no deseaban el bien del pueblo yemení y que solo buscaban sus propios intereses. Se trata de entidades criminales, arrogantes, opresoras y codiciosas, que no tienen piedad de nadie».

El Secretario General de Ansar Allah señaló: «Un aspecto digno de reflexión es que algunos grupos internos que se sometieron a esta tutela los trataban de buena fe, como si se tratara de entidades respetables, benevolentes y dotadas de elevados sentimientos humanos».

Según sus palabras, para muchos de esos grupos este comportamiento fue tanto una necedad como una forma de servilismo. Esta actitud vino acompañada de la entrega de los asuntos del país y de su toma de decisiones, hasta el punto de que el poder en Saná se convirtió en un poder meramente formal y protocolario.

Afirmó: «El programa oficial del país, en todos los ámbitos político, económico, militar y de seguridad, se ejecutaba conforme a la voluntad de Estados Unidos y el Reino Unido, y el resultado de ello fue conducir al país hacia un colapso total».

Al-Houthi explicó:

En el plano político: el país avanzaba hacia el colapso, la fragmentación y la dispersión del pueblo, y las potencias extranjeras diseñaron a Yemen de manera débil y dispersa para que sus enemigos pudieran injerir en sus asuntos sin obstáculo alguno.

En el plano militar: las fuerzas desintegraron el ejército, aunque este, en aquella etapa, obedecía al poder gobernante y a las dos instituciones que se encontraban a la cabeza del poder. La defensa aérea, la fuerza aérea y la capacidad naval fueron destruidas, de modo que no quedara ninguna capacidad para hacer frente a una agresión extranjera.

En el plano de la seguridad: los asesinatos, el caos y los grupos takfiríes se extendieron por Saná y las provincias. Los asesinatos llegaron a apuntar incluso a elementos de seguridad, militares, ciudadanos y élites universitarias, y se produjeron crímenes atroces, entre ellos ataques contra hospitales.

En el plano económico: pese a contar con recursos de petróleo y gas, y sin existir un bloqueo extranjero ni una guerra declarada, el país sufrió un colapso económico total y conmociones económicas injustificadas. Este colapso fue el resultado de políticas planificadas para conducir al país hacia el deterioro y el retroceso en todos los ámbitos.

Añadió: «Estas políticas incluían la fragmentación de la sociedad bajo etiquetas políticas, confesionales y regionales».

El embajador de Estados Unidos y los embajadores de los países que lo acompañaban, en el marco del «Grupo de los Diez Países», así como los tutores designados para Yemen, interferían en todos los ámbitos. Estas injerencias abarcaban desde los asuntos judiciales y educativos hasta los de seguridad y militares.

Abdul Malik Badreddin al-Houthi afirmó: «El embajador de Estados Unidos en Saná actuaba como un gobernante, un jefe y un comandante que daba órdenes a los demás, y la toma de decisiones, tanto en lo que se ordenaba como en lo que se prohibía, le correspondía a él y a sus aliados. Estas órdenes incluían incluso la creación de bases militares en Saná».

El Secretario General de Ansar Allah subrayó: «La revolución popular devolvió la dignidad al pueblo yemení y preservó su honor y su dignidad de fe. Esta revolución no fue producto de presión externa de ninguna parte, sino que su decisión y su impulso fueron populares y genuinamente yemeníes, llevados a cabo por el pueblo con su propia voluntad y capacidad. Esta revolución fue un gran movimiento que sembró el pánico en el «Grupo de los Diez Países» y logró una victoria histórica».

Señaló: «El pueblo yemení deseaba ser una nación libre e independiente y, al mismo tiempo, poseer valores y principios elevados. No eran un pueblo agresor y buscaban relaciones positivas con su entorno árabe e islámico, basadas en el respeto mutuo y los intereses comunes. Mantienen una postura basada en principios y humanitaria respecto de las grandes cuestiones de la nación islámica».

El Secretario General de Ansar Allah explicó: «El problema fundamental radica en los objetivos de los enemigos, que incluyen dominar Yemen, confiscar su libertad e independencia, convertir a Yemen en una base militar y mantenerlo débil, disperso y sumido en la crisis. Asimismo, pretenden servirse del capital humano yemení para sus propios fines».

Subrayó: «La revolución yemení se fundó sobre la base de la tolerancia, la colaboración y la paz; sin embargo, los afiliados y los títeres del enemigo siguieron el mismo camino agresivo de Estados Unidos, Israel, el Reino Unido y Arabia Saudita, y se convirtieron en soldados obedientes a su servicio. Movidos por motivaciones estadounidenses y bajo la supervisión directa de Estados Unidos, se embarcaron en un esfuerzo continuo contra el pueblo yemení para restaurar la tutela extranjera y volver a ocupar el país».