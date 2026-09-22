Lawrence Wilkerson a ABNA: Irán tiene la iniciativa en la escalada / La presencia militar de EE. UU. en el golfo Pérsico ha llegado a su fin

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el orden de seguridad que Washington había pagado con creces durante décadas para imponer sobre la región del suroeste de Asia se enfrenta ahora a un callejón sin salida estratégico frente al nuevo poder disuasivo de Irán. El éxito armamentístico de Irán al alcanzar objetivos navales estadounidenses, en tanto tránsito tecnológico desde el dominio marítimo tradicional hacia la era de los drones y los misiles balísticos, ha inclinado el equilibrio de poder en detrimento de Estados Unidos, que fue quien inició la guerra. Esta transformación militar no solo ha erosionado la credibilidad de la disuasión estadounidense frente a la capacidad militar autóctona de Irán, sino que, al reducir la capacidad de presencia militar de ese país en la región, ha convertido la eventual retirada final de Estados Unidos de las fronteras regionales en un tema cada vez más serio y susceptible de plantearse.

En este mismo contexto, Lawrence Wilkerson, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos y ex jefe de gabinete de Colin Powell, entonces secretario de Estado de ese país, declaró a la Agencia de Noticias ABNA, en referencia al reciente éxito de Irán al alcanzar embarcaciones estadounidenses y a si la era de inmunidad de los grupos de portaaviones en el golfo Pérsico ha llegado efectivamente a su fin: «El objetivo final de Estados Unidos en este momento es que las vías marítimas, como el estrecho de Ormuz y el de Bab al-Mandeb, permanezcan abiertas y funcionen con normalidad; sin embargo, aún no contamos con esa situación, y no se ve ninguna señal real de que vaya a lograrse en el futuro cercano. La descripción más precisa de las circunstancias actuales es la de un callejón sin salida sumamente costoso, o incluso una derrota imperial. No obstante, en un sentido más amplio, los misiles balísticos que emplea Irán tienen el potencial real de acelerar una victoria aún mayor del poder terrestre sobre el poder naval; una victoria cuya raíz es antiquísima, con al menos tres mil años de antigüedad.»

Misiles y drones frente a los portaaviones

El coronel Wilkerson añadió: «Algunos analistas han sostenido anteriormente que Ucrania, mediante el uso de drones, ha logrado prácticamente inmovilizar a la Armada rusa y obligarla a replegarse a puerto; sin embargo, tal afirmación revela una comprensión equivocada de la naturaleza del poder terrestre y del poder naval, ya que los rusos mantienen cierta superioridad local en ambos ámbitos. Además, lo que Rusia hace en la práctica con Ucrania es su destrucción total.

Prosiguió: «Pero, en respuesta a su pregunta sobre los portaaviones, debo decir que estos buques se convirtieron en instrumentos obsoletos y pertenecientes al pasado justo desde el momento en que los misiles de alta velocidad y los drones avanzados alcanzaron el cielo. En cuanto se hunda el primer portaaviones, el halo de santidad y majestuosidad que los rodea se desvanecerá en gran medida, y junto con él se esfumarán miles de millones de dólares del capital estadounidense. En resumen, la verdadera batalla entre el poder terrestre y el poder naval está nuevamente en curso, y hasta ahora el poder terrestre ha sido el vencedor en el campo de batalla. No está de más saber que China, como potencia terrestre superior, cuenta también con una capacidad naval extraordinaria; entre ella, una flota de seis mil embarcaciones dedicadas a la pesca en aguas profundas, muchas de cuyas naves, por ejemplo, no tienen nada que envidiar en eficacia a los destructores estadounidenses.»

La «trampa cognitiva» de Washington: ¿cómo subestimaron los servicios de inteligencia estadounidenses la capacidad de Irán?

Este coronel retirado estadounidense, sobre el error de cálculo de Washington y sobre si puede afirmarse que los servicios de inteligencia de Estados Unidos han caído en una «trampa cognitiva» en la que sobrevaloran sistemáticamente sus propias capacidades tecnológicas y subestiman la capacidad de adaptación y el desarrollo militar autóctono de Irán, respondió: «Sí; pero hay más. Por ejemplo, remítanse al libro de Phillip Knightley de 1986 titulado The Second Oldest Profession: Spies and Spying in the Twentieth Century (“La segunda profesión más antigua: espías y espionaje en el siglo XX”). Aunque este libro fue escrito para abarcar desde los primeros años del siglo XX hasta el primer mandato de Ronald Reagan y, en consecuencia, gran parte de la era de la Guerra Fría para el imperio estadounidense, resulta también sumamente pertinente para la situación actual.

Lo que Knightley describe se ha vuelto incluso más pronunciado en la actualidad. Además, con el fin de la Guerra Fría, las principales preocupaciones de inteligencia tuvieron que encontrar nuevos enemigos y nuevas fuentes de rentabilidad. Estas principales preocupaciones de inteligencia son, sobre todo, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional del imperio, el Servicio de Inteligencia Secreto de Londres (MI6) y el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno, y el Mosad de Israel.

Estas instituciones no tienen demasiado interés en producir inteligencia estratégica para sus propios responsables de decisiones; su atención se centra, más bien, en la planificación y ejecución de operaciones encubiertas —actividades «más emocionantes» que requieren enormes recursos humanos— con el fin de dañar, desacreditar o debilitar a los «enemigos» por cualquier medio posible. Cuando la inteligencia estratégica logra, de vez en cuando, salir a la luz o llegar a sus destinatarios previstos, rara vez constituye la información más precisa o más oportuna, debido al esfuerzo mínimo invertido en producirla y al personal y presupuesto limitados asignados a esa tarea. Esto contrasta por completo con las operaciones del servicio secreto, que emplean a miles de personas y cuestan miles de millones de dólares, libras o shéquels.»

De la «Operación Earnest Will» a la guerra de 2026: el relato de Wilkerson sobre la transformación del poderío militar iraní

En respuesta a la pregunta de si, dado que Washington confiaba en sus instrumentos económicos con la esperanza de un colapso interno o un repliegue estratégico de Irán, la continuidad de los ataques controlados de Teherán demuestra que la resiliencia estratégica iraní ha logrado trastocar por completo la ecuación de costos y beneficios de Estados Unidos, subrayó: «Sí, así es. Pero, más allá de eso, Irán puso al descubierto la falsedad de las pretensiones del llamado “imperio estadounidense”. En 1987 y 1988, durante las operaciones Earnest Will y Praying Mantis llevadas a cabo por Estados Unidos —ocurridas hacia el final de la despiadada guerra entre Irán e Irak—, el imperio estadounidense se encontraba en la cúspide de su poder; mientras que Irán, aunque desgastado por la sangrienta guerra con Irak, había sido en conjunto el vencedor en el campo de batalla, no se encontraba en condiciones militares de enfrentarse a otro enemigo.

Finalmente, el Imam Jomeiní, después de que el buque USS Vincennes derribara un avión de pasajeros civil iraní y todos sus ocupantes perdieran la vida, aceptó el fin de la guerra y la propuesta de las Naciones Unidas para el alto el fuego (en alusión a las palabras del Imam Jomeiní sobre la aceptación de la Resolución 598). En ese momento, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) comenzó su labor para evitar una nueva derrota frente al imperio.

Ahora, transcurridos 38 años, Irán y el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica han construido un poderío militar sumamente robusto, basado principalmente en misiles balísticos muy avanzados, drones y otras armas aéreas. Al mismo tiempo, la capacidad militar de Estados Unidos se ha reducido de manera considerable. De este modo, en 2026, el imperio sufre una derrota total en la guerra actual, una guerra que fue iniciada únicamente por el propio imperio.

Cuando observamos este asunto, nos encontramos ante una interesante ironía histórica; aunque semejante situación no resulta inusual en la vida de los imperios, en particular en el imperio estadounidense de hoy, que padece un liderazgo sumamente débil.»

El coronel Wilkerson, respecto a si la reciente estrategia de Irán de mantener bajo control sus fuerzas militares y, al mismo tiempo, conservar el derecho a intensificar la tensión, es un indicio de desesperación o si más bien refleja el tránsito de un poder reactivo a un poder disuasivo activo que sabe cómo avanzar sus objetivos estratégicos en el estrecho de Ormuz, respondió: «Irán está involucrado en una guerra total; basta con preguntárselo a un ciudadano iraní común. La inflación es sumamente alta y las bombas caen sobre hospitales, escuelas, instalaciones de suministro de agua, complejos energéticos, puentes, autopistas y miles de objetivos humanos. Se han impuesto sanciones severísimas y, por ejemplo, de no ser por la ayuda de China, la vida de un ciudadano común de Teherán sería sumamente difícil.

No obstante, Irán ha tomado la iniciativa en la escalera de la escalada de tensión y mantiene la ventaja en todos sus peldaños, salvo en el último, es decir, las armas nucleares en el terreno de la intensificación del conflicto. Por supuesto, sospecho firmemente que Irán ya dispone en este momento de varias armas nucleares; pero el imperio posee más de cinco mil armas de ese tipo. Por lo tanto, aunque la posesión de un arma así por parte de Irán podría significar la destrucción total de Israel, su empleo contra el imperio sería un acto insensato.

Con todo, en el terreno de la guerra convencional, Irán está resultando vencedor y, sí, parte de esa victoria es el control geográfico sobre el estrecho de Ormuz.»

El estrecho de Ormuz y el fin de la presencia militar estadounidense

Sobre si, dado el reconocimiento de altos asesores estadounidenses acerca de la ineficacia de las presiones combinadas —económicas y militares— para modificar el comportamiento de Teherán, Washington se ve obligado a aceptar una nueva realidad en la región para salir de este callejón sin salida estratégico, afirmó: «La determinación de Irán es resistir hasta que el imperio regrese a casa.

Sí, el imperio estadounidense se verá obligado a aceptar el achicamiento, y tal vez incluso el colapso, del «Consejo de Cooperación del Golfo» e incluso de algunos de los países que lo integran, como Baréin, Catar, Kuwait y los Emiratos, y quizá incluso Arabia Saudita, que justo en este momento, mientras se redacta este texto, está siendo derrotada por Ansarolá. El imperio ya no tiene la capacidad de reingresar militarmente en la región, de crear nuevos aliados o de reactivar a los antiguos, ni de volver a ocupar los territorios perdidos. Por ello, pronostico que este es el fin de la presencia militar sobre el terreno del imperio estadounidense en la región del suroeste de Asia.»