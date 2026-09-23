La presencia militar de Italia en Arabia Saudí queda al descubierto tras el impacto sobre su caza en Taif; Roma busca rebajar la tensión con Saná

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): tras revelarse el impacto de un caza italiano del tipo Eurofighter Typhoon (F-2000) durante el ataque de los yemeníes contra la base aérea del Rey Fahd en Taif, el tema de la presencia militar de Italia en Arabia Saudí ha quedado, por primera vez, ampliamente en el centro de atención; una presencia que durante largo tiempo se había mantenido alejada de la atención de los medios.

Según un informe del periódico libanés Al-Akhbar, estos acontecimientos se producen en un momento en que el Gobierno de Italia avanza de manera simultánea en dos frentes, el militar y el diplomático, con el fin de reducir los riesgos que los últimos acontecimientos en el mar Rojo y el estrecho de Bab al-Mandab representan para los intereses de este país. Esta cuestión reviste importancia debido a que cerca del 40 % del comercio de Italia depende de las rutas marítimas que atraviesan el mar Rojo y Bab al-Mandab, en particular en el sector de las industrias de transformación.

Traslado de aviones italianos desde la base saudí

Según medios italianos, el Gobierno de Giorgia Meloni está trasladando varios aviones italianos ante el aumento de la tensión y el estado de alerta en Oriente Medio, en particular aquellos de mayor tamaño, tecnología más avanzada y mayor costo, cuyo valor unitario ronda los quinientos millones de euros.

El objetivo de esta medida es reducir los riesgos que podrían amenazar a estas aeronaves.

De acuerdo con la información difundida, dos aviones de transporte cuatrimotor del tipo C-130J han sido trasladados de ese lugar, y el Gobierno de Italia debe proteger ahora un avión radar Gulfstream E-550A CAEW, diseñado para vigilar todos los movimientos en un radio de 500 kilómetros.

Fuentes de seguridad italianas han confirmado que este traslado se llevó a cabo en los últimos días y que los aviones ya no se encuentran en la base saudí que fue blanco del reciente ataque.

No obstante, cientos de militares italianos permanecen desplegados en ese lugar, y el Gobierno y los servicios de inteligencia de Italia están evaluando si una parte de estas fuerzas también debe salir de Arabia Saudí.

El intento de Roma por reducir la tensión con Saná

En paralelo a estas medidas de precaución, el Gobierno de Giorgia Meloni, según un informe del periódico La Repubblica, intenta evitar entrar en un enfrentamiento abierto con el Gobierno de Yemen, una gestión que se realiza a través de canales de comunicación ya probados y bajo la coordinación de la Agencia de Información y Seguridad Exterior de Italia (AISE).

Según fuentes de ese periódico, se celebró una reunión de seguridad con la participación del ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor del Ejército de Italia, en la que se estudiaron las vías para reducir la tensión con el Gobierno de Yemen.

En ese encuentro se examinó además un mensaje que el movimiento Ansar Alá de Yemen había enviado a Roma, el cual fue valorado como un gesto de carácter distensivo.

La agencia de noticias ANSA, citando a Mohammed Mansur, uno de los responsables del Ministerio de Información del Gobierno de Yemen, informó que las acciones de este Gobierno constituyen una resistencia armada legítima.

Mansur afirmó asimismo que el movimiento Ansar Alá de Yemen no se encuentra en estado de guerra con Italia y que no desea involucrar a Italia en este conflicto, aunque planteó la pregunta de cuál es la razón de la presencia de aviones italianos en Arabia Saudí.

Las declaraciones de Mansur fueron formuladas en respuesta a una pregunta que la agencia ANSA le había planteado tras el impacto sufrido por el avión militar italiano.

Roma busca reforzar su presencia naval en el mar Rojo

Mientras tanto, en un contexto en el que algunos sectores dentro de Italia reclaman un refuerzo unilateral de la presencia de este país en la región, todo indica que Roma se encamina hacia nuevas medidas orientadas a lo que ella misma denomina "garantizar la seguridad del tránsito de buques" en el mar Rojo y el estrecho de Bab al-Mandab.

Estas medidas podrían llevarse a cabo en el marco de la misión naval Aspides de la Unión Europea, desplegada en la región, o al margen de ella.

El ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, había advertido previamente que la burocracia europea y la lentitud en el proceso de toma de decisiones podrían agravar la situación.

Crosetto, en una carta dirigida a Kaja Kallas, responsable de política exterior de la Unión Europea, solicitó que se estudiara la mejor manera de garantizar la seguridad del tránsito por el estrecho de Bab al-Mandab y anunció la disposición de Italia para enviar dos buques a aguas internacionales.

Está previsto que estas dos embarcaciones se sumen a una corbeta italiana que actualmente opera en el marco de las fuerzas de la misión Aspides.

El pedido de Italia de una mayor participación de los países europeos

Italia espera que otros países, entre ellos Alemania, Francia y los Países Bajos, se sumen también a la misión actualizada, o bien que la Comisión Europea se comprometa a distribuir cualquier costo adicional entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea.

Kaja Kallas había revelado anteriormente el contenido de una carta enviada al Gobierno de Meloni, en la que señalaba: se necesitan más medios navales y aéreos, adecuadamente equipados para hacer frente al aumento del nivel de las amenazas, entre ellos el refuerzo de las capacidades para proporcionar protección cercana.

Kallas agregó: con el aumento de la inseguridad, debemos incrementar de manera considerable nuestra presencia para garantizar que la operación Aspides pueda cumplir plenamente con sus tareas.