30 años de cárcel para el yihadista francés Othman Garrido por pertenecer al Daesh y participar en la ejecución de dos ciudadanos iraníes en Siria

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): un tribunal de Francia condenó, tras una semana de juicio, a Othman Garrido —quien en 2012 se había unido a grupos takfiríes en Siria— a 30 años de prisión por el delito de asesinato cometido en el marco de un grupo organizado y por pertenecer al grupo terrorista Daesh en Siria.
Según un informe de Al Jazeera, Garrido fue declarado culpable por su relación con la ejecución pública de dos ciudadanos iraníes en Siria en septiembre de 2015, aunque fue absuelto de otro cargo que sostenía que él mismo había ejecutado personalmente a las víctimas.
Conforme a esta sentencia, no tendrá la posibilidad de libertad condicional durante un período de 20 años.
Garrido insistió a lo largo del juicio en que nunca había matado a nadie ni había participado en ninguna operación de ejecución; sin embargo, cuando el 21 de septiembre de 2026 fue interrogado sobre el episodio de una decapitación pública ocurrida en Siria en 2015, no pudo dar respuesta, mientras era juzgado por el cargo de participación en ese asesinato.
La misma fuente escribió que este ciudadano francés, quien se hacía llamar "Abu Salman al Faransi", fue detenido en Turquía en 2020 y posteriormente trasladado a Francia, después de haber abandonado París en 2012 para unirse al Daesh en Siria.
En abril de 2017, un tribunal penal de menores lo había condenado en ausencia a 15 años de prisión por unirse a las filas del Daesh en Siria, participar en entrenamientos y combates allí, e incitar a los musulmanes de Francia a cometer actos violentos.
Asimismo, otros cuatro miembros de su familia, entre ellos sus padres y sus dos hermanos, quienes también habían viajado a Siria, fueron condenados en la misma causa a penas de entre 10 y 15 años de prisión.
Cabe señalar que el grupo terrorista Daesh se apoderó en 2014 de amplias extensiones del territorio de Irak y Siria con el objetivo de establecer un "califato", aunque sus planes terminaron en fracaso.
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