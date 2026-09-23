Varios países prohíben los vuelos de las aerolíneas de Irán tras entrar en vigor las sanciones de Estados Unidos contra el sector de la aviación iraní

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): varios países del mundo comenzaron hoy miércoles, coincidiendo con la entrada en vigor de las sanciones de Estados Unidos, a prohibir el vuelo de las aerolíneas iraníes hacia sus aeropuertos.

Según un informe del periódico Al Araby Al Jadeed, el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump había anunciado a comienzos de septiembre que incluiría a la totalidad del sector del transporte aéreo de Irán en la lista de sanciones. Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, había advertido dos días antes de que, a partir del 23 de septiembre, las aerolíneas iraníes enfrentarían dificultades para continuar operando a nivel mundial.

Bessent declaró en una entrevista con la cadena CNBC: todas las aerolíneas iraníes serán paralizadas en todo el mundo. Estas sanciones alcanzarán también a las empresas y entidades extranjeras que presten servicios esenciales a las aerolíneas de Irán.

Explicó que cualquier entidad que suministre combustible a un avión iraní, le proporcione servicios de aterrizaje o venda billetes de sus vuelos podría enfrentarse a las sanciones de Estados Unidos, entre ellas el riesgo de perder el acceso al sistema financiero basado en el dólar.

Bessent afirmó: si los aviones iraníes aterrizan, no podrán suministrarles combustible, no podrán prestarles servicios de aterrizaje ni podrán vender sus billetes. De lo contrario, quedarán excluidos del sistema financiero basado en el dólar.

Veintisiete aerolíneas en actividad en Irán

En Irán operan 27 compañías de transporte aéreo, la mayoría de las cuales realiza vuelos domésticos.

La aerolínea nacional de Irán, Iran Air, y la compañía privada Mahan Air son las principales aerolíneas iraníes en el ámbito de los vuelos internacionales, en particular hacia los países vecinos, así como hacia Rusia y China.

Desde el lunes, Georgia ha prohibido todos los vuelos de las aerolíneas iraníes que partan de su territorio o tengan como destino ese país. Por su parte, Mahan Air anunció que ha suspendido sus vuelos a Turquía a petición de Ankara.

Se espera que las nuevas restricciones dificulten los viajes de los iraníes al extranjero, así como su regreso a Irán.

Irán había cerrado por completo su espacio aéreo poco después de que Estados Unidos y el régimen sionista iniciaran la guerra contra este país a finales de febrero. Con la disminución de la intensidad de las operaciones militares, los vuelos de Irán se reanudaron de forma limitada, aunque en la actualidad son únicamente las aerolíneas iraníes las que realizan los vuelos internacionales.

La República de Azerbaiyán prohíbe los vuelos de las aerolíneas de Irán

En la República de Azerbaiyán, la aerolínea Azerbaijan Airlines anunció ayer martes que Bakú, debido a las sanciones de Estados Unidos, ha prohibido el vuelo de las aerolíneas iraníes hacia la República de Azerbaiyán.

Esta compañía indicó en un comunicado difundido el martes: debido al nuevo paquete de sanciones que Estados Unidos ha impuesto contra Irán, en particular las sanciones aplicadas al sector de la aviación, se decidió suspender el vuelo de las aerolíneas iraníes a partir del 22 de septiembre de 2026.

Suspensión de los vuelos de Irán a Bagdad y Mascate

Entretanto, dos fuentes declararon ayer martes a la agencia Reuters que Irak ha ordenado a su organización de aviación civil suspender, a partir de hoy miércoles, los vuelos de las aerolíneas iraníes hacia el aeropuerto de Bagdad.

Esta decisión se adoptó después de que Estados Unidos amenazara con sancionar a cualquier aeropuerto que preste servicios a las aerolíneas iraníes.

Las dos fuentes con conocimiento de esta orden señalaron que el Gobierno de Irak está estudiando la posibilidad de trasladar los vuelos de las aerolíneas iraníes de Bagdad al aeropuerto de Najaf.

Irak es uno de los principales destinos de las aerolíneas de Irán. Estas compañías transportan sobre todo a los peregrinos iraníes hacia los lugares sagrados de los shiíes en Irak y, en el trayecto de regreso, traen a los peregrinos iraquíes hacia Irán.

Responsables de varias agencias de viajes de Irak declararon a la Agencia France-Presse que se está estudiando la opción de organizar viajes terrestres para compensar la suspensión de los vuelos aéreos, sobre todo porque las compañías de transporte aéreo de Irak ya no realizan vuelos a Irán desde el inicio de la guerra contra este país a finales de febrero.

Un viaje terrestre desde Irak hasta la ciudad de Qom, al sur de Teherán, puede llegar a durar hasta 12 horas.

Cancelación de los vuelos de Teherán a Bagdad y Mascate

La agencia de noticias Tasnim informó, citando a la Organización de Aviación Civil de Irán, que los vuelos de Teherán a Bagdad y Mascate han sido cancelados a partir de hoy miércoles.

Esta organización añadió que el resto de los vuelos internacionales restantes, entre ellos los de Teherán a Estambul, continuarán conforme al programa establecido.

Uno de los portavoces de la Organización de Aviación Civil de Irán declaró asimismo a la Agencia de Noticias de los Estudiantes de Irán (ISNA): actualmente no se permite a los pasajeros iraníes ingresar a los aeropuertos del Sultanato de Omán, y las gestiones al respecto continúan en curso.